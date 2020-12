Come si fa a regalare un gioco su Steam a qualcuno?

Al momento dell'acquisto di un gioco sulla piattaforma Steam, è possibile scegliere se aggiungerlo alla propria libreria di giochi oppure farne un dono da inviare a un amico. Vediamo insieme in cosa consiste la procedura per regalare un gioco su Steam.

La procedura per inviare un gioco in regalo a un amico tramite Steam è molto semplice e si svolge in 3 passaggi. Come prima cosa, cercate all'interno del Negozio di Steam il gioco che volete regalare, dopodiché cliccate sul pulsante "Aggiungi al carrello". Durante la procedura di pagamento, selezionate l'opzione "Acquisto come dono" per acquistare gli articoli nel vostro carrello e inviarli a un amico.

Vedrete comparire la lista degli amici di Steam, da cui potrete scegliere il destinatario del vostro dono. Nel caso in cui vogliate inviare il gioco a qualcuno che non è presente nella vostra lista amici, dovrete prima aggiungerlo agli amici Steam. Dopo aver scelto un amico a cui inviare il dono, potete fare clic sul pulsante "Pianifica consegna..." per programmare una data in cui il dono verrà recapitato automaticamente. Quando arriverà il giorno, Steam si occuperà di consegnare virtualmente il dono al destinatario da voi scelto, che riceverà una notifica e potrà accettarlo. Una volta accettato il dono, anche voi riceverete una mail che vi comunicherà il successo della procedura.

Avete comprato il gioco sbagliato o vi siete pentiti dell'acquisto? Niente paura, potete richiedere un rimborso su Steam con pochi semplici passaggi.