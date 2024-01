Come resettare il controller di Xbox Series X

Sebbene il DualSense di PlayStation 5 sia dotato di un tasto apposito per il reset della periferica, il controller di Xbox Series X non dispone di una funzione simile, ma è comunque possibile eseguire il ripristino per sistemare una serie di problematiche minori.

Come fare il reset del controller Xbox

Prima di iniziare con i passaggi utili per eseguire il reset del controller, è bene precisare che la procedura è la medesima per tutti i controller. In poche parole, potete seguire questa guida con i controller Xbox One e con quelli Xbox Series X|S, a prescindere anche dal fatto che stiate utilizzando il pad su console, PC o dispositivi mobile.

Ma passiamo al reset della periferica. Innanzitutto, occorre spegnere il controller Xbox Series X tramite il menu della console (basta tenere premuto il tasto Xbox) oppure tenendo premuto il tasto illuminato per un periodo compreso tra i 10 e i 15 secondi. Una volta spento il pad, aprite il vano batteria ed estraete le pile o il battery pack, quindi attendete un paio di minuti. Ora inserite nuovamente le pile o la batteria nel vano e riaccendete il controller.

Se in questo modo non avete risolto il vostro problema, potete ripetere i passaggi indicati sopra, ma prima di reinserire le pile bisogna anche scollegare il cavo d'alimentazione della console (che va prima spenta completamente, non deve essere in modalità riposo) e attendere un paio di minuti. Quindi ricollegate tutto e reinserite le batterie del pad, per poi accendere entrambe le periferiche.

Non dimenticate inoltre di aggiornare il controller, preferibilmente tenendolo collegato via cavo. È possibile eseguire questa procedura dal menu delle impostazioni di Xbox oppure da PC, grazie all'app Accessori Xbox, disponibile gratuitamente sul Microsoft Store.

Quando eseguire questa procedura?

I passaggi in questione potrebbero tornare utili quando il controller Xbox Series X|S non riesce a collegarsi al PC o alla console, oppure quando l'applicazione per l'aggiornamento non ne vuole sapere di funzionare. La guida può risolvere anche il problema per cui il pad non riesce a ricaricarsi oppure presenta problemi di drifting o disconnessioni. Se le problematiche persistono, è probabile si tratti di un guasto che richiede l'intervento dell'assistenza.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Microsoft starebbe pensando a controller staccabili in stile Nintendo Switch?