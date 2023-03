Come sarebbe Resident Evil 4 Remake in prima persona? Una mod ha la risposta

Come sappiamo, Resident Evil 4 Remake offre una telecamera in terza persona, in linea con il classico originale e gli altri remake della serie realizzati da Capcom negli ultimi anni. Ma grazie agli sforzi di un modder è possibile ora scoprire come sarebbe stato con un'inquadratura in prima persona.

Attraverso la Chainsaw Demo, Praydog sta infatti lavorando ad una mod volta a trasformare il titolo Capcom in un FPS horror, ed ha già mostrato i primi risultati attraverso una breve clip pubblicata su Youtube. Si tratta chiaramente di un test e non manca dunque qualche sbavatura, ma i risultati già adesso appaiono piuttosto interessanti, con il titolo che sembra funzionare in maniera egregia in termini di movimenti, telecamera ed animazioni.

I risultati preliminari del modder richiamano alla mente quanto fatto dalla compagnia nipponico con Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village, pensati da subito con un'impostazione in prima persona, ed anche il rifacimento di Resident Evil 4 sembra già trasmettere una maggior immersione all'interno degli orrori che Leon (ri)vivrà nello sperduto villaggio spagnolo abitato dai Ganados. Ricordiamo a tal proposito che la modalità VR di Resident Evil 4 Remake verrà aggiunta come DLC gratis in futuro, e dovrebbe dunque trasmettere sensazioni molto simili ed ancora più coinvolgenti rispetto alla comunque interessante mod di Praydog.

Restando in tema, sono già arrivate le prime mod di Resident Evil 4 Remake grazie alla demo, e non mancano alcune creazioni piuttosto esilaranti.