Come sarà Resident Evil 9? Proviamo ad immaginare il nuovo gioco horror Capcom

Resident Evil continua ad essere il brand principale di Capcom, che continua ad espandere ogni anno la sua storica IP tra nuovi capitoli principali, remake e spin-off. E' quindi chiaro che un Resident Evil 9 vedrà presto o tardi la luce, pronto a portare avanti la serie dopo i fatti di Resident Evil Village.

Di rumor sul nono episodio principale già ne sono emersi nel corso del tempo: Resident Evil 9 avrebbe il nome in codice di Apocalypse e vedrebbe persino la presenza di città fantasma e temibili Wendigo tra le creature da combattere. Per ora comunque tutto tace sull'effettiva esistenza del prossimo esponente della serie, dato che Capcom è attualmente concentrata su Resident Evil 4 Remake ed i suoi futuri contenuti. In attesa di annunci ufficiali, possiamo però provare ad immaginare come sarà Resident Evil 9 basandoci sulle informazioni in nostro possesso e sull'epilogo di Resident Evil Village.

Anzitutto, è piuttosto probabile che il prossimo Resident Evil non avrà nulla a che vedere con Ethan Winters e la sua famiglia: la casa di Osaka ha infatti confermato che Resident Evil Village Le Ombre di Rose ha concluso la saga dei Winters, senza contare il sacrificio dello stesso Ethan al termine dell'ottavo capitolo che sembra averlo fatto uscire (definitivamente?) di scena.

La storia di sua figlia Rose nel DLC si svolge tra l'altro svariati anni dopo i fatti di Village, ed è molto improbabile che in termini cronologici si ricominci da lì. Molto più plausibile, invece, che Resident Evil 9 riparta dal finale del gioco base, con Chris Redfield intenzionato a raggiungere il quartier generale europeo della BSAA dopo aver scoperto che la sua vecchia associazione ha iniziato ad utilizzare armi bio-organiche nelle proprie operazioni. Il nono capitolo, con Chris protagonista (e magari anche con il ritorno di Jill Valentine?) potrebbe dunque approfondire il nuovo corso della BSAA, che a questo punto potrebbero avere interessi non proprio onorevoli verso il Megamicete che ha dato origine agli orrori vissuti non solo in Village, ma anche in Resident Evil 7 Biohazard. Che l'agenzia di cui un tempo Chris faceva parte abbia ora qualche collegamento con The Connections, il misterioso sindacato criminale che da dietro le quinte ha influenzato gli eventi di casa Baker e del villaggio di Madre Miranda?

Lato gameplay, la domanda principale è solo una: prima o terza persona? A tal proposito Capcom ha già detto che Resident Evil 9 potrebbe essere in terza persona, con la software house che valuta caso per caso ad ogni nuovo gioco. La visuale in terza persona sembra in ogni caso piuttosto probabile per il nuovo gioco, considerato che resta l'impostazione prediletta da Capcom per la serie e l'ha poi aggiunta anche in Resident Evil Village tramite DLC. Con Ethan fuori dai giochi, tutto fa pensare che il nono titolo proseguirà su questa strada, e sempre attraverso un ibrido Action/Horror come visto in Village e in Resident Evil 4 Remake.

E voi cosa ne pensate? Come vi immaginate il prossimo episodio di Resident Evil?