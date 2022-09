Come riconoscere una carta falsa di Yu-Gi-Oh? I trucchi utili

Sono passati anni da quando le carte false di Yu-Gi-Oh!, il GCC targato Konami e ideato dal compianto Kazuki Takahashi, potevano essere riconosciute in pochi istanti. Il livello delle imitazioni è infatti cresciuto col passare tempo, ma esistono ancora delle linee guida utili a evitare certi raggiri. Ecco alcune delle più importanti da seguire.

Controllate il retro della carta

Confrontandolo con quello di una carta autentica, assicuratevi che il dorso presenti sia il vero logo di Konami sia quello di Yu-Gi-Oh!, situati rispettivamente nell’angolo superiore sinistro e in quello inferiore destro del retro.

La qualità generale della stampa

A partire dalla loro colorazione, tendenzialmente più sbiadita rispetto alle carte originali, i falsi di Yu-Gi-Oh! si distinguono per una serie di dettagli estetici. Uno di questi è rappresentato dalla precisione e simmetria dei bordi presenti sul fronte e sul retro di ogni carta: più la dimensione di questi appare irregolare, più è probabile che si abbia a che fare con un falso.

La consistenza della carta stessa

Per quanto fedeli, molte riproduzioni peccano in quello che è il tipo e la qualità del materiale utilizzato. Alcuni falsi possono infatti essere riconosciuti a causa della loro consistenza ruvida, che oltre a restituire una sensazione diversa al tatto rende le scritte più piccole di difficile lettura.

Il carattere e la qualità delle scritte

Un altro fattore importante da tenere in considerazione è quello relativo al tipo di carattere (font) impiegato sulla carta. Spesso e volentieri, infatti, anche le migliori imitazioni si distinguono per avere nomi ed effetti scritti in stili diversi rispetto agli originali. Allo stesso modo, eventuali errori di battitura o di traduzione sono sempre un buon campanello d’allarme.

Il codice deve esserci e corrispondere

Qualsiasi carta originale di Yu-Gi-Oh! (a esclusione di quelle appartenenti alla Serie 1) ha un suo codice alfanumerico situato sul lato destro, proprio sotto l’artwork. Oltre a indicare il paese di distribuzione e l’espansione/il mazzo/la promo di riferimento, questa serie di lettere e numeri deve sempre e comunque coincidere con quella di ogni altra copia della stessa carta.

Le carte olografiche

Un altro aspetto in cui i falsari tendono a fallire è la corretta riproduzione dell’olografia, ovvero la tecnica che permette alle carte rare di rifrangere la luce in modi particolari. A prescindere dal tipo di carta preso in esame (Mostro, Trappola o Magia), infatti, l’effetto luminoso deve interessare l’illustrazione/il titolo e non l’intera superficie della facciata.

Il bollino del millennio

Ultimo ma non per importanza, il bollino che si trova nell’angolo inferiore destro di ogni carta. Oltre a essere olografici, questi simboli di autenticità devono recare inciso l’occhio del millennio e la scritta Yu-Gi-Oh!. Vi ricordiamo inoltre che il bollino può essere dorato o argentato, a seconda che la carta corrisponda a una prima edizione o meno.

Sapete qual è la carta più rara di Yu-Gi-Oh! e quanto vale? La risposta potrebbe stupirvi ma sappiate che il valore di questa carta è davvero molto, molto alto.