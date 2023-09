Come rifornire di carburante la propria nave in Starfield

Viaggiare per l’infinità del cosmo in Starfield richiede un certo coraggio, ma soprattutto una nave adeguata e una sufficiente quantità di carburante. Scopriamo come assicurarci che la nostra astronave sia sempre rifornita e come potenziare la capacità massima dei serbatoi.

Come rifornire di carburante la nave

La buona notizia è che in realtà non dovremo preoccuparci di fare il pieno alla nostra nave, perché il carburante si ricarica da solo. Ciò nonostante, abbiamo la possibilità di aumentare la quantità di carburante che possiamo portare, così da poter effettuare più Salti Gravitazionali alla volta.

Dovremo comunque tenere d’occhio l’indicatore del carburante: è vero che non lo controlliamo direttamente e che si ricarica da solo, ma comunque si svuota progressivamente quando effettuiamo un salto gravitazionale verso altri sistemi.

Maggiori saranno le distanze da coprire, maggiore sarà il consumo di carburante. Questo potrebbe indurci a credere di aver bisogno di atterrare spesso in città come New Atlantis per fare il pieno in uno spazioporto, ma per fortuna non è così.



Nello specifico, quello a cui dobbiamo prestare attenzione è che la nostra nave ha una sua capacità massima di carburante che determina quanto lontano possiamo andare usando il Gravisalto in una sola volta. Questo indicatore si riempie automaticamente dopo aver usato il salto gravitazionale, quindi potremo ripartire quasi subito verso il sistema successivo.

Per questa ragione, se vogliamo raggiungere un sistema distante ma non disponiamo di sufficiente carburante, dovremo viaggiare per tappe, un sistema alla volta, fino a raggiungere la nostra meta. Arriveremo comunque a destinazione, solo che dovremo mettere in conto qualche viaggio in più nel relativo menu.

Come aumentare il carburante massimo in Starfield

Per poter fare più Salti gravitazionali nell’RPG intergalattico di Bethesda, dovremo prima aumentare la nostra capacità massima di carburante. Possiamo farlo recandoci da un Tecnico dei servizi navali in qualsiasi grande città.

L’intervento di un tecnico dei servizi navali ci consente di migliorare la nostra nave attuale con vari tipi di aggiunte, tra cui serbatoi di carburante e motori gravitazionali che renderanno più efficienti i nostri spostamenti nello spazio. Alcuni potenziamenti sono piuttosto cari, quindi è bene completare alcune alcune missioni per accumulare crediti (a tal proposito, esiste un assurdo glitch che ci permette di ottenere Crediti infiniti in Starfield).



Ampliare i serbatoi di carburante della nave è il modo principale per aumentare la capacità di carburante in Starfield, così potremo viaggiare più lontano con il Salto Gravitazionale. Ad ogni modo, potremo anche comprare navi nuove e più potenti per aumentare la capacità di rifornimento. Se abbiamo dei soldi da parte, investire su una nave migliore è indubbiamente un buon affare.

La Razorleaf, per esempio, è una splendida nave gratis che possiamo ottenere risolvendo il rompicapo legato alla missione Mantide. Le navi di qualità superiore spesso avranno già in dotazione dei serbatoi di carburante migliori tra le loro caratteristiche.