Come riparare un disco di gioco graffiato e illeggibile?

Sarà purtroppo capitato a molti videogiocatori, prima o poi, di ritrovarsi con uno dischi di gioco graffiati, in maniera più o meno grave, e di conseguenza illeggibile per il lettore della propria console o del proprio computer. Vediamo quindi alcuni piccoli trucchetti per provare a risolvere il problema.

La maggior parte dei graffi che possono comparire sui dischi di gioco sono solitamente di piccole dimensioni e possono essere causati tendenzialmente da una scarsa attenzione da parte del giocatore stesso a come viene tenuto il disco in questione, talvolta lasciato appoggiato su tavoli e scrivanie senza la propria custodia protettiva. Questo genere di piccoli graffi possono essere spesso risolti senza conseguenze, per poter tornare ad utilizzare il gioco senza più alcun problema di leggibilità da parte della console o del PC.

Come riparare un disco graffiato

Il metodo più semplice che potete provare ad utilizzare per riparare il vostro disco graffiato è quello che prevede l’utilizzo di comune pasta di dentifricio: per prima cosa dunque procuratevi un tubetto di normalissimo- prestando però attenzione che non contenga particolato abrasivo, altrimenti potreste rischiare addirittura di peggiorare la situazione - e alcune. Per prima cosa lavate delicatamente il retro del supporto graffiato sotto un sottile getto di acqua corrente, dopodiché asciugatelo e, stando bene attenti ad eseguire ogni passaggio delicatamente e a ricoprire bene la zona interessata dai graffi. Dopo la stesura del dentifricio lasciate riposare il disco per qualche minuto, in modo da dare tempo alla pasta di fissarsi, dopodiché lavatelo nuovamente e asciugatelo tamponandolo con un panno morbido. Nel caso in cui il danno riportato dal vostro disco non sia troppo grave, il metodo appena descritto, e dovreste quindi riuscire ad utilizzare nuovamente il disco all’interno della vostra console o del vostro PC.

In alternativa all'uso del dentifricio, potete acquistare su Amazon alcuni prodotti specificamente pensati per svolgere questa funzione, i quali dovrebbero quindi aumentare le possibilità di riuscita dell'operazione di recupero del vostro disco danneggiato. Nel caso in cui il vostro disco riporti graffi di una certa entità, o se non siete sicuri di essere in grado di eseguire correttamente la procedura, vi consigliamo di recarvi in un punto vendita specializzato per provare a far rimettere in sesto il vostro disco di gioco, in modo da non rischiare di provocare voi stessi ulteriori danni che potrebbero compromettere per sempre la possibilità di riprodurre il contenuto del disco.