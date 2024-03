Come ripristinare le licenze su PlayStation 5 e a cosa serve?

Tra le varie funzionalità che permettono di risolvere i problemi di PlayStation 5 troviamo anche il ripristino delle licenze. Scopriamo come eseguire questo processo e quando è consigliabile farlo.

Come ripristinare le licenze su PlayStation 5

Il procedimento attraverso il quale gli utenti in possesso di un qualsiasi modello di PlayStation 5 possono effettuare il ripristino delle licenze è davvero semplice. Innanzitutto, occorre visitare il menu delle impostazioni: dalla schermata principale della console di ultima generazione Sony, premete il tasto Triangolo e, quando il cursore è nell'angolo in alto a destra, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio. Ora scorrete fino a trovare la voce del menu chiamata Utenti e account, quindi selezionate Altro ed infine Ripristina Licenze. Confermate l'avvio della procedura e attendete il suo completamento: sappiate che potrebbe volerci qualche minuto, quindi non preoccupatevi nel caso in cui la conclusione del ripristino non dovesse essere immediata.

A cosa serve ripristinare le licenze su PS5?

I giocatori PlayStation 5 dovrebbero eseguire questa procedura solo ed esclusivamente se si verificano alcune problematiche molto specifiche. Stando a quanto dichiarato da Sony, sarebbe opportuno ripristinare le licenze soprattutto quando vi trovate nella situazione in cui è impossibile avviare un gioco in vostro possesso a causa della presenza del lucchetto. Questo sistema può anche mettere le cose a posto quando si riceve un errore ogni volta che si prova ad acquistare un prodotto sul PlayStation Store o c'è un gioco/DLC mancante nella raccolta. Più raramente, invece, questo sistema potrebbe risolvere il problema per cui i giochi si arrestano improvvisamente.

