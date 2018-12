Come ripristinare l'onore allo stato neutrale in Red Dead Online

In base al vostro comportamento e alle vostre decisioni, l'onore del vostro personaggio di Red Dead Online oscillerà continuamente nel tempo. Se avete intenzione di ripristinarlo allo stato iniziale, esiste un'opzione che ve lo permette: vediamo come fare.

Potete controllare l'attuale livello di onore del vostro personaggio in qualsiasi momento, consultando la voce "Giocatore" del menu principale. Se avete intenzione di resettarlo allo stato neutrale, non vi resta che fare visita a un personaggio presente nel mondo di gioco: il vecchio Jones.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, questo NPC si trova a sud di Armdillo, appena sopra la lettera S di "Austin" sulla mappa. Parlando con il vecchio Jones potrete ripristinare il vostro onore allo stato neutrale, ma l'operazione vi costerà 3 barre d'oro (se avete bisogno di rinfoltire le vostre tasche, vi abbiamo già spiegato come guadagnare soldi in Red Dead Online).

Ricordiamo che il livello di onore oscillerà continuamente in base al vostro comportamento e alle vostre decisioni. Oltre a cambiare le reazioni degli altri personaggi nei vostri confronti, l'onore modificherà anche la natura di alcune missioni. Se siete stati dei pistoleri onesti, per esempio, vi verrà chiesto di scortare un convoglio e difenderlo dagli attacchi delle bande, mentre se vi siete comportati da fuorilegge vi verrà chiesto di aiutare un malvivente a fuggire.

Se invece avete bisogno di qualche consiglio per equipaggiarvi al meglio, in questa Guida vi spieghiamo quali sono le armi migliori da usare in Red Dead Online.