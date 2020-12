Come si fa a riscattare un codice gioco su Steam per PC?

Avete ottenuto un codice da riscattare su Steam e non sapete come fare? Niente paura, seguite questi semplici passaggi e potrete attivare il vostro prodotto su Steam, aggiungendolo alla Libreria.

Per riscattare un codice prodotto su Steam, è necessario installare il software del client Steam, scaricabile a questo indirizzo gratuitamente. Il sito web di Steam non può essere usato per attivare un gioco. Nel caso in cui abbiate già Steam installato, procedete in questo modo per attivare il vostro gioco tramite codice di attivazione:

Avviate il software del client Steam e accedete al vostro account Steam. Fate clic su +AGGIUNGI UN GIOCO (lo trovate in basso a sinistra nella schermata principale) Selezionate "Attiva un prodotto su Steam" Seguite le istruzioni, digitando il codice nell'apposita casella Una volta completata la procedura di installazione e download, potrete visualizzare il vostro nuovo gioco nella Libreria

In questo modo avrete riscattato il vostro codice su Steam. Volete fare un regalo a un amico? Potreste regalargli un gioco direttamente tramite Steam!