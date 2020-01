Come riscattare e scaricare Joker in Mortal Kombat 11

Il folle personaggio di Joker è ora disponibile in Mortal Kombat 11. Vi spieghiamo come riscattarlo dal Kombat Pack, e come scaricarlo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Se siete in possesso del Kombat Pack, allora siete già in grado di scaricare il personaggio di Joker in Mortal Kombat 11. Vi spieghiamo come farlo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Come scaricare Joker in Mortal Kombat 11 su PS4

Selezionate Mortal Kombat 11 dalla vostra libreria PS4.

Selezionate il gioco e andate alla sezione PlayStation Store.

Dalla sezione [I tuoi componenti aggiuntivi] potete scaricare tutti i contenuti aggiuntivi disponibili che avete già acquistato, incluso Joker.

Se il contenuto che state cercando non è elencato in [I tuoi componenti aggiuntivi], potete scorrere oltre questa opzione nella sezione [PlayStation Store] della pagina di gioco e selezionare [Visualizza tutto].

Dopo aver selezionato il contenuto e avviato il download, il contenuto verrà elencato in [I tuoi componenti aggiuntivi], nel caso desideriate scaricarlo di nuovo in futuro.

Come scaricare Joker in Mortal Kombat 11 su Xbox One

Andate su [I miei giochi e app].

Selezionate Mortal Kombat 11 e premete il pulsante Menu.

Selezionate [Gestisci gioco].

Scorrete fino a destra in questo menu per vedere quale DLC è pronto per l'installazione, quindi avviate l'installazione per Joker o per gli altri contenuti del Kombat Pack disponibili.

Come scaricare Joker in Mortal Kombat 11 su Nintendo Switch

Dal menu principale selezionate il riquadro di Mortal Kombat 11 e premete [+] sul controller.

Selezionate [Informazioni sul software] -> [Nintendo eShop].

Scorrete verso il basso fino a [Contenuto scaricabile] e selezionate [Visualizza tutti gli elementi].

Qui vedrai elencati tutti i DLC che avete acquistato.

Per scaricare qualsiasi DLC, selezionate la vostra immagine del profilo Nintendo Switch in alto a destra in questa schermata e andate su [Informazioni sull'account].

Nella sezione [Redownload], verranno elencati tutti i DLC o i giochi che ancora non avete scaricato.

Potete toccare l'icona a forma di nuvola accanto a Mortal Kombat 11 per scaricare qualsiasi DLC del gioco da voi acquistato. Questo scaricherà automaticamente qualsiasi contenuto del Kombat Pack disponibile, incluso il personaggio di Joker.

Come scaricare Joker in Mortal Kombat 11 su Steam

Andate nella libreria di Steam.

Individuate Mortal Kombat 11 nell'elenco dei giochi, quindi fate clic con il pulsante destro del mouse e selezionate [Proprietà].

Nella scheda DLC del menu Proprietà verrà elencato qualsiasi DLC in vostro possesso.

Nella colonna "Installa", una casella di controllo mostrerà se il DLC è stato scaricato e installato.

Potete selezionare questa casella per avviare il download di Joker e qualsiasi altro contenuto del Kombat Pack disponibile.

Come ottenere Joker in Mortal Kombat 11 senza Kombat Pack

Se non siete in possesso del Kombat Pack e non avete intenzione di comprarlo, potrete comunque acquistare singolarmente il personaggio di Joker in Mortal Kombat 11. Ricordiamo però che l'acquisto singolo di Joker sarà disponibile solo a partire dal 4 febbraio. Una volta acquistato, vi basterà semplicemente scaricarlo sul vostro sistema.

Per saperne di più sul folle personaggio aggiunto al roster del picchiaduro di NetherRealm, vi rimandiamo al nostro speciale su Joker in Mortal Kombat 11.