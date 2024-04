Come risolvere il drifting del DualSense, il controller di PS5

Una delle problematiche più comuni tra i possessori di PlayStation 5 è il drifting, ossia un fastidioso guasto che riguarda uno dei due stick analogici del controller DualSense. Scopriamo quali sono le possibili soluzioni quando questo problema si presenta.

Aggiornate il controller

La prima cosa da provare quando si presenta il drifting è quella di aggiornare il firmware del DualSense su PlayStation 5. Dopo aver visitato il menu delle impostazioni, selezionate Accessori e poi Controller (generale), quindi cliccate su Software del dispositivo controller wireless DualSense. Verrà così avviata la procedura di aggiornamento della periferica, che nel caso in cui non avesse ancora ricevuto l'ultimo update potrebbe aggiornarsi e risolvere il problema. Se non potete aggiornare da PS5, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida con tutti i consigli su come aggiornare il DualSense di PS5 su PC.

Effettuate un reset del pad

Altra possibile soluzione è un ripristino del DualSense di PlayStation 5. Spegnete la console e scollegate il controller (se è collegato tramite un cavo USB), quindi utilizzate un oggetto sottile come quello che serve per rimuovere la sim da uno smartphone per tenere premuto 5 secondi o poco più il tasto sul retro del dispositivo, in fondo al foro sulla destra del logo Sony. Una volta terminata la procedura, dovrete collegare il DualSense a PlayStation 5 tramite cavo per sincronizzare nuovamente il controller con la console.

Soffiate sullo stick difettoso

Il drifting potrebbe essere causato da qualche granello di polvere incastrato nei bordi dello stick analogico del DualSense di PlayStation 5. Provate quindi a soffiare sul componente mentre lo ruotate: è possibile che il problema si risolva in questo modo.

Riparazione

Se nessuno dei consigli indicati sopra ha funzionato, allora siete di fronte ad un bivio. Se il controller è ancora in garanzia, vi suggeriamo di contattare l'assistenza ufficiale Sony per procedere con la sostituzione, così da ricevere un nuovo controller perfettamente funzionante. In caso contrario, potreste pensare di seguire qualche guida per aprire il dispositivo e provare ad effettuare una pulizia dello stick analogico (o proprio la sostituzione, acquistandone uno online). Ovviamente si tratta di una procedura molto delicata, quindi vi sconsigliamo di procedere se non siete sicuri di quello che state facendo, poiché in caso di errori potreste compromettere definitivamente il funzionamento del dispositivo. Se inoltre il DualSense è in garanzia, la sua apertura la farà decadere, impedendovi di sostituirlo a spese di Sony.

E per il DualSense Edge?

Per chi è in possesso di un DualSense Edge, il procedimento è molto più semplice. Il controller pro di Sony permette di staccare agilmente i singoli stick analogici, che possono anche essere acquistati separatamente. Se quindi avete questo dispositivo ed è fuori garanzia, procedere con una riparazione sarà semplice e veloce.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su