Come risolvere l'errore CE-108255-1 su PS5 e cosa vuol dire?

Avviando un gioco o un applicazione su PlayStation 5 vi siete imbattuti in un messaggio d'errore con codice CE-108255-1? Non spaventatevi, si tratta di un problema comune non particolarmente grave, il codice errore CE-108255-1 identifica solitamente un problema con il software.

Come risolvere l'errore CE-108255-1 su PS5

Il primo consiglio è quello di assicurarvi che il sistema operativo di PS5 e il gioco siano aggiornati all'ultima versione disponibile. Se l'errore CE-108255-1 si verifica dopo aver avviato un gioco, vi suggeriamo di eliminare il gioco e provare a reinstallarlo tramite il percorso Impostazioni, Memoria di archiviazione ed Elimina, in seguito procedere con l'installazione.

Altro suggerimenti utile è quello di avviare PlayStation 5 in modalità provvisoria e ricostruire il database seguendo questi passaggi:

Spegnere la console premendo il tasto di accensione. L'indicatore lampeggia per pochi secondi e poi si spegnerà

Con la console spenta tenete premuto il tasto di accensione. Rilasciate il tasto dopo aver sentito due bip: uno la prima volta che premete il tasto e uno dopo sette secondi

Connettere il controller con via USB e premere il tasto PlayStation del DualSense

A questo punto PS5 si avvierà in Modalità Provvisoria

Selezionate l'opzione Ricostruisci Database

Se anche questa soluzione non dovesse risolvere il problema, potete ripristinare la console dal menu impostazioni tramite le voci Sistema, Software di Sistema e infine Ripristina PS5. Dopo aver eseguito il ripristino provate a reinstallare nuovamente il gioco. Prima di ripristinare la console ricordatevi di salvare i dati della PlayStation 5 effettuando un backup.