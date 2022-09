Come risolvere l'errore di connessione fallita su CoD: Modern Warfare 2

Dopo l'annuncio dell'avvio della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 durante lo svolgimento del CoD Next del mese di settembre, gli utenti hanno avuto accesso alla beta anticipata nel corso degli ultimi giorni. Seppure non si tratti del lancio effettivo del titolo, previsto per la fine di ottobre 2022, gli utenti riscontrano già dei problemi.

Stiamo parlando, nel dettaglio, di alcuni errori per il collegamento online con le lobby multigiocatore. Qualora abbiate riscontrato questo problema, sappiate che diversi utenti stanno segnalando la questione sui forum e social online, in quanto invalidante per le proprie sessioni di gioco. Non è l'unica criticità della beta quella sopracitata, visto che nelle ultime ore gli utenti hanno dichiarato che i cecchini possono vedere oltre il fumo nella beta di CoD: Modern Warfare 2. Tuttavia, qui di seguito vogliamo riportarvi una breve guida su come risolvere il problema della connessione fallita sulla beta di CoD: Modern Warfare 2.

Partiamo da una doverosa premessa: non esiste una risoluzione assoluta al problema di cui sopra. Come molto spesso accade, infatti, può succedere che i problemi nella connessione con altri giocatori possano derivare dalla qualità dei server, dalla propria connessione di rete o da tanti altri fattori. Quindi, i metodi per prevenire tale problema possono essere diversi:

Controllare lo stato dei server : come detto prima, infatti, il problema riscontrato potrebbe dipendere dall'eccessiva quantità di utenti connessi in contemporanea su uno stesso server, sia esso europeo o estero. Si tratta di una variabile che, per quanto è improbabile che possa essere la vera problematica, va comunque attenzionata.

: come detto prima, infatti, il problema riscontrato potrebbe dipendere dall'eccessiva quantità di utenti connessi in contemporanea su uno stesso server, sia esso europeo o estero. Si tratta di una variabile che, per quanto è improbabile che possa essere la vera problematica, va comunque attenzionata. Controllare lo stato del proprio modem : accade molto spesso che la problematica di rete sia propria del giocatore più che del gioco. In questi casi, dopo un'attenta verifica sul problema riscontrato nelle partite online, è necessario controllare il modem a cui la propria piattaforma per videogiocare è connessa. Qualora non vi dovessero essere apparentemente dei problemi, è consigliato di riavviare il modem .

: accade molto spesso che la problematica di rete sia propria del giocatore più che del gioco. In questi casi, dopo un'attenta verifica sul problema riscontrato nelle partite online, è necessario controllare il modem a cui la propria piattaforma per videogiocare è connessa. Qualora non vi dovessero essere apparentemente dei problemi, è consigliato di . Riavviare la propria console o il proprio PC : non è detto nemmeno che il problema sia causato dal proprio modem e, in queste circostanze, è meglio riavviare il proprio hardware da gaming. Spegnere e riaccendere quest'ultimo, oppure usare l'opzione "riavvia" aiuta notevolmente la piattaforma da gioco, in quanto permette di svuotare la cache e di ripristinare eventuali problemi.

: non è detto nemmeno che il problema sia causato dal proprio modem e, in queste circostanze, è meglio riavviare il proprio hardware da gaming. Spegnere e riaccendere quest'ultimo, oppure usare l'opzione "riavvia" aiuta notevolmente la piattaforma da gioco, in quanto permette di e di ripristinare eventuali problemi. Eliminare e riscaricare il gioco: quest'ultima è la peggiore delle ipotesi ma, qualora le prime tre non vi abbiano aiutato a risolvere il problema, diviene necessario eliminare i dati del gioco. Questo, purtroppo, è necessario per una pulizia della memoria interna del proprio hardware. Si tratta di una soluzione tanto drastica quanto necessaria ma, soprattutto, efficace. È molto difficile, infatti, che anche in questo caso - a meno che il problema non sia la qualità della vostra connessione, e allora si ricollega al secondo punto della guida - si ripresenti il problema di connessione fallita su Call of Duty: Modern Warfare 2.

Per questa guida è tutto. Speriamo che, qualora abbiate riscontrato il problema dell'errore di "connessione fallita", siate riusciti a risolverlo in qualche modo, prima che giunga al termine il periodo della prova gratuita del nuovo titolo targato Call of Duty. Prima di salutarci, però, vi rimandiamo al confronto tra le varie versioni della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2.