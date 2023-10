Come risolvere i problemi di connessione su PS5

Se state avendo problemi di connessione con la vostra PlayStation 5, è probabile che possiate sistemare tutto con pochi e semplici passaggi. Scopriamo quali sono i passaggi da seguire quando la console Sony non riesce a connettersi alla rete.

Verificate che la vostra connessione sia funzionante

Prima ancora di cercare altrove una soluzione, è fondamentale verificare che la problematica non sia a monte. Spesso e volentieri, il motivo per cui una PlayStation 5 non si connette ad internet è molto semplice: non avete connessione. Il modo più semplice per fare un controllo è quello di osservare le luci sul vostro modem, che in caso di assenza di linea lo comunica all’utente tramite spie rosse o spente (varia da dispositivo a dispositivo).

Assicuratevi che il PlayStation Network sia online

Un’altra problematica comune è quella dei problemi al PlayStation Network. Se la vostra connessione funziona perfettamente ma non è possibile accedere alle funzionalità delle console di ultima generazione Sony, allora c’è una buona probabilità che il problema sia dovuto ad un disservizio del PSN. A tal proposito, è possibile verificare subito visitando il sito ufficiale, sul quale è possibile scoprire in base al colore delle varie voci in elenco se tutto funziona alla perfezione (verde) o se ci sono errori che necessitano di tempo affinché venga trovata una soluzione.

Fate un check dei cavi

Se siete soliti connettere a internet la vostra PlayStation 5 tramite un cavo ethernet, verificate che il cavo sia stato correttamente inserito sia nella parte posteriore della console che sul retro del modem/router. Assicuratevi anche che gli altri cavi connessi al dispositivo siano collegati e ben saldi, poiché il cavo telefonico non inserito correttamente potrebbe creare qualche problema ed impedirvi di connettervi.

Riavviate il modem e la PlayStation 5

Se anche i cavi sono a posto, non potete che provare con un classico procedimento in caso di problemi: provate a riavviare sia il modem che la PlayStation 5. Non è detto che così facendo tutto si risolva, ma è probabile che alla riaccensione dei dispositivi la connessione torni a funzionare correttamente su PS5.

Controllate la connessione attiva su PS5

Fra le possibili cause di problemi di connessione su PlayStation 5 potrebbe esserci un improvviso cambio della connessione attiva. Per qualche strana ragione, la console potrebbe aver impostato un’altra connessione tra quelle disponibili come predefinita. A tal proposito, sarebbe opportuno visitare il menu delle Impostazioni, cliccare su Rete e poi su ‘Impostazioni’, dove bisognerà selezionare ‘Configura connessione internet’. A questo punto, cliccate con il tasto X sulla connessione che volete attivare fra le reti registrate.

Ripristinate la connessione

Se il PSN funziona, il modem/router risulta connesso e la rete configurata su PS5 è quella giusta, potrebbe essere una buona idea quella di ripristinare la connessione della console. Seguendo i passaggi indicati poco più sopra, recatevi in ‘Configura connessione internet’ e, se utilizzate un cavo ethernet, scorrete verso il basso e selezionate ‘Configura rete LAN cablata’, quindi datele un nome ed usate le impostazioni predefinite. In questo modo creerete una connessione nuova di zecca, con buone probabilità di sistemare eventuali problematiche che affliggono la precedente. In caso di rete Wi-Fi, eliminatela dall’elenco e riconnettetevi nuovamente.

Se nessuno dei consigli che vi abbiamo dato fino a questo punto ha avuto alcun effetto, non possiamo escludere del tutto che vi sia qualche problema hardware, magari legato alla scheda di rete guasta. In tal caso, l’unico consiglio che possiamo darvi è quello di contattare telefonicamente l’assistenza PlayStation per valutare come procedere.

