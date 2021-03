Come risparmiare sui videogiochi? La guida per giocare spendendo poco

Quello dei videogiochi è sempre stato un hobby particolarmente costoso anche se negli ultimi anni la situazione da questo punto di vista è migliorata grazie alle offerte digitali e agli sconti dei principali rivenditori come Amazon e GameStop. Ecco qualche consiglio per risparmiare sui videogiochi senza per questo dover fare troppe rinunce.

Se fino agli inizi degli anni '10 un valido consiglio era quello di acquistare all'estero (negozi online inglesi in prima battuta) oggi questa tecnica di risparmio non è più efficace come un tempo, anche questi eCommerce hanno alzato i prezzi inoltre la tassazione è aumentata così come i costi di spedizione e sdoganamento, ora presenti anche dal Regno Unito per cifre che superano un determinato importo.

Come dicevamo in apertura però la sempre maggior diffusione degli acquisti digitali consente di risparmiare non poco. Tutti i principali store su PC e console organizzano settimanalmente campagne di sconti a tema che permettono di risparmiare in alcuni casi fino all'80 sul prezzo di listino di un videogioco. Se seguite con regolarità il nostro sito avrete notato che spesso vi proponiamo le migliori offerte per risparmiare, con focus particolare sul PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.

Anche con gli abbonamenti è possibile risparmiare, abbonandosi a servizi come Xbox Game Pass e PlayStation Now è possibile accedere ad una libreria sterminata pagando una cifra mensile o sottoscrivendo abbonamento trimestrali o annuali.

Amate i giochi fisici? In questo caso vi basterà tenere d'occhio le offerte di Amazon e GameStopZing, in particolar modo per quanto riguarda i preordini. Entrambi i rivenditori sono soliti offre nuovi giochi in preorder a prezzo ridotto e questa è una buona occasione per acquistare giochi nuovi a prezzi più bassi del normale. Anche catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro offrono spesso videogiochi a prezzi scontati, sia online che nei negozi.

Videogiochi gratis

Non possiamo poi non citare i videogiochi gratis: su Epic Games Store ogni giovedì vengono regalati uno o due giochi per PC e non ci riferiamo a produzioni indipendenti o giochi minori, nel corso degli anni Epic ha regalato anche giochi di enorme richiamo come GTA V o RAGE 2, solamente per fare due esempi. Nel momento in cui scriviamo Sony regala Ratchet & Clank per PlayStation 4 come parte dell'iniziativa Play At Home e altri regali sono previsti per i mesi di aprile, maggio e giugno. Steam e Xbox Store sono soliti invece organizzare weekend di prova gratis per alcuni giochi del catalogo, potrete così provare una selezione di titoli senza doverli acquistare.

Ricordatevi di seguirci sul canale Telegram offerte Everyeye.it dove quotidianamente vi proponiamo le migliori offerte legate al mondo dei videogiochi e della tecnologia. Un buon modo per conoscere in anteprima il contenuto dei volantini delle grandi catene e le offerte dei negozi online.