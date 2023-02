Come si sale di livello in Hogwarts Legacy?

Frequentando le lezioni della Scuola di Magia e Stregoneria più famosa al mondo, i giocatori di Hogwarts Legacy possono specializzarsi nell’utilizzo di incantesimi così da potenziare il proprio alter ego. A tal proposito, sapete come è organizzato il sistema di progressione che sta alla base dell’opera targata Avalanche Software?

Oltre alle varie abilità e ai sortilegi che è possibile apprendere partecipando attivamente alla vita scolastica di Hogwarts, fatta di corsi quali Erbologia, Pozioni e Difesa contro le Arti Oscure per citarne alcuni, i giocatori del GDR ambientato nel Wizarding World hanno accesso a molti talenti passivi e potenziamenti.



Questi elementi, che sottolineiamo essere fondamentali nella crescita e nello sviluppo del proprio personaggio, si affiancano poi ad alcune sfide utili a guadagnare esperienza così da aumentare il livello delle abilità a propria disposizione. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno anche anticipato la possibilità di migliorare l’equipaggiamento in dotazione per aumentarne significativamente le capacità offensive o difensive.

Se volete approfondire ulteriormente i vari aspetti della nuova opera ambientata nell'universo di Harry Potter, non perdetevi quanto è emerso dal nostro recente provato di Hogwarts Legacy. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare altre nozioni sul sistema di progressione interno a Hogwarts Legacy, rese pubbliche direttamente dall’Advanced Game Designer dietro al progetto.