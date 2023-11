Come salire di livello in fretta in Warcraft Rumble: metodi per ESP e Oro Veloci

Come ogni strategico d’azione, anche Warcraft Rumble richiede un po’ di tempo per familiarizzare al meglio con le meccaniche che lo governano. Tra queste, una delle dinamiche più importanti da apprendere è come aumentare di livello con i giusti metodi.

Salire di livello ha una serie di ripercussioni positive e saper determinare gli espedienti migliori per crescere nel gioco ci risparmierà tempo e fatica. Questa guida approfondisce nel dettaglio il sistema di livellamento e offre alcune strategie pratiche a questo riguardo.

Come si sale di Livello in Warcraft Rumble?

Per prima cosa, vediamo come funziona il sistema di esperienza (ESP) di Warcraft Rumble. L'Esperienza è una sorta di valuta che si accumula attraverso eventi come il completamento di missioni o la vittoria nel PvP. Esistono due tipi di aumento di livello in Warcraft Rumble:

Livello del profilo : man mano che aumenta il livello nel nostro profilo, aumentiamo la quantità di oro ed esperienza acquisita in tutte le attività di gioco;

: man mano che aumenta il livello nel nostro profilo, aumentiamo la quantità di oro ed esperienza acquisita in tutte le attività di gioco; Livello dell'unità: migliorare il livello delle nostre unità migliora i loro attributi di attacco e salute, fornendo loro un vantaggio in battaglia.

Sigilli, Esperienza e Oro

Warcraft Rumble si concentra su tre risorse chiave: sigilli, esperienza (ESP) e oro. I sigilli si ottengono completando con successo le missioni della campagna e sono essenziali per sbloccare nuove abilità, missioni, modalità PvP e mezzi di interazione sociale come chat room e gilde.



L’Esperienza (ESP) si guadagna completando missioni, incarichi o spedizioni e ci consente di elevare il livello del nostro profilo e la potenza delle nostre truppe.

Infine, l’oro si ottiene insieme all’ESP, ma può essere anche una ricompensa che deriva da varie attività. Può essere speso per acquistare i Tomi dell’esperienza, sbloccare nuove unità e interagire nel sistema a griglia.

Come fare Lv Up veloce in Warcraft Rumble

Livellare col giusto metodo in Warcraft Rumble può migliorare significativamente la nostra esperienza di gioco e il primo passo è capire quali sono le fonti migliori da cui attingere per ottenere ESP veloce. Il percorso più veloce per aumentare il livello di potenza in Warcraft Rumble consiste nel sfruttare tutte le modalità disponibili per acquisire esperienza e oro, insieme all'impiego di varie tattiche di battaglia.

Anzitutto, aiuto molto giocare con costanza. Così facendo, accumuleremo punti esperienza e saliremo di livello in Warcraft Rumble. Giocare regolarmente è importante tanto quanto gestire il tempo in modo efficiente.

Per aumentare di livello in fretta, infatti, dovremo organizzare il nostro tempo e dedicarlo alle attività più remunerative. Una volta compreso come funziona il sistema di livellamento in Warcraft Rumble, la chiave è capire come utilizzare accuratamente le risorse. A tal proposito, può tornarvi utile anche la nostra guida con 5 trucchi per vincere in Warcraft Rumble.

Per prima cosa, soprattutto agli inizi, dovremo assicurarci di partecipare alle missioni della campagna, ottimo espediente sia per il nostro account che per le nostre truppe. Questo significa che dovremo completare le missioni e maturare le relative ricompense.

In tema di truppe, assicuriamoci di farle salire di livello in modo uniforme poiché le missioni di livello superiore, ossia quelle dalle ricompense più succose, si basano sul livello medio delle nostre truppe. Oltre un certo punto del gioco, potremo anche intraprendere degli incarichi. Il completamento di questi compiti fornisce Tomi di esperienza utilizzati per potenziare le nostre unità o l’oro. La rarità degli incarichi varia in base al loro colore.

È possibile completare gli incarichi più volte al giorno, ma rifare un incarico ci ricompenserà solo con oro e non ESP. Gli incarichi si aggiornano sul server di gioco ogni otto ore (alle 9:00, 17:00 e 1:00).

In generale, quando gli incarichi forniscono ESP extra come ricompensa, cerchiamo di scegliere bene a quale unità assegnare i punti, così da massimizzare la forza complessiva dei nostri Mini. Sono disponibili solo tre incarichi ogni giorno e ognuno di essi offre un incremento di esperienza per un'unità specifica. Accediamo ogni giorno per collezionarli tutti e massimizzare i guadagni di ESP.

Una volta completati alcuni livelli del gioco, avremo anche la possibilità di rigiocare le missioni con un capo diverso. In questo modo potremo riguadagnare le ricompense per quella missione.

I Tomi dell'esperienza sono un’altra utile via per avanzare nel gioco. Possiamo acquisirli come ricompensa dagli incarichi o acquistarli dal negozio in-game al costo di 500 Oro ciascuno. Sono disponibili 2 tomi ogni due settimane. Valutiamo con attenzione se comperare questi tomi in cambio di oro, in particolare nelle fasi iniziali, quando l'oro può scarseggiare.

Anche le battaglie PvP offrono un mezzo per guadagnare punti esperienza. Vincere una partita PvP ci fa guadagnare 18 ESP e ricompense speciali per aumentare il nostro rango. Sebbene siano spesso più difficili delle battaglie PvE, in caso di difficoltà possiamo sempre tornare alle missioni della campagna. Nelle Spedizioni, invece, ci attendono potenti boss. Grande sfida, grande ricompensa, naturalmente. Eliminare i boss ci frutterà più oro ed esperienza rispetto alle normali missioni o agli incarichi.

Inoltre, possiamo fare affidamento anche sugli acquisti. Warcraft Rumble offre molteplici modalità per effettuare acquisti, dai prodotti in negozio alle promozioni speciali, che però richiedono denaro reale. Sebbene questi acquisti possano aumentare i livelli più rapidamente, giocare e livellare senza effettuare questi acquisti rimane completamente fattibile.

A tal proposito, ricordiamoci di acquistare costantemente truppe o talenti con l'oro per guadagnare più ESP per il nostro account A seconda della quantità di oro, valutiamo se acquistare un'unità o Tomi ESP per le nostre unità e i capi esistenti. Tra le varie strategie, possiamo contare anche sul Sistema GRIGLIA, che rappresenta un modo unico di ricevere ricompense in Warcraft Rumble. I giocatori possono acquistare oggetti dalla GRIGLIA, alternando la disposizione degli oggetti della stessa riga, e anche spostare un oggetto in uno slot diverso per 10 monete d'oro, proteggendolo da eventuali alterazioni. Il sistema GRIGLIA diventa più gratificante man mano che saliamo di livello nel profilo, poiché le ricompense aumentano con i nostri progressi.

Infine, teniamo presente che il gioco possiede anche un sistema per guadagnare esperienza passivamente. Questo ci consente di accumulare oro ed esperienza gratuitamente ogni quattro ore. Volendo, è possibile acquistare un booster con soldi veri per aumentare i guadagni passivi.

Vi ricordiamo che Warcraft Rumble è gratis su Apple App Store e Google Play per Android.