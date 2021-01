Come salvare e condividere gli screenshot su Nintendo Switch

Nintendo Switch offre la possibilità di salvare e successivamente condividere screenshot dei vostri giochi preferiti con una funzione del tutto simile a quella di PlayStation 4 o Xbox One. Anche in questo caso, a svolgere tale funzione è un tasto specifico chiamato Share.

Potete trovare il tasto Share sul Joy-Con sinistro, nella parte in basso; è un pulsante quadrato con un cerchio all'interno. Se usate un controller Switch Pro, il tasto è lo stesso e si trova a sinistra del pulsante Home. Per salvare la schermata di un gioco in un momento che desiderate ricordare o condividere, vi basterà premere il tasto Share. Sentirete un suono e vedrete comparire una scritta in alto a sinistra, "Cattura eseguita", e l'immagine sarà salvata automaticamente nell'Album.

Se la vostra Switch ospita una scheda microSD, potete anche inserirla in un qualsiasi computer e visualizzare da là gli screenshot eseguiti. Ricordatevi però di spegnere correttamente la Nintendo Switch prima di rimuovere la scheda!



Album è una sezione del menu principale della schermata della Switch, dedicata alla raccolta di tutti i vostri screenshot; da qui potete modificarli, eliminarli, filtrarli per gioco o data e anche condividerli. All'interno vi verranno mostrati tutti gli screenshot fatti finora, senza fare differenza tra quelli salvati nella memoria interna della Switch e quelli salvati su microSD. Premendo il tasto Y potrete effettuare una ricerca più precisa impostando i suddetti filtri, mentre premendo A selezionerete lo screenshot che volete condividere e/o modificare. Una volta selezionato, premete nuovamente A per accedere alla schermata "Modifica e pubblicazione". Qui avrete accesso a tre opzioni: Pubblica, Aggiungi testo e Copia.

La funzione Aggiungi testo permette di aggiungere un testo in sovrimpressione, personalizzando colore, dimensione e posizione della scritta. Con Pubblica, invece, potrete condividere lo screenshot su un social collegato al vostro account Nintendo. Vi verrà richiesto di scegliere un account utente Switch e quindi scegliere Facebook o Twitter. Se non avete precedentemente collegato un account Facebook o Twitter a quello che usate su Switch, potete farlo direttamente da questa schermata.

Infine vi verrà richiesto di inserire un commento che comparirà sul post del social media a cui è destinato lo screenshot. Dopo averlo fatto (non è obbligatorio), selezionate "OK" e avrete finito: la Switch pubblicherà l'immagine scelta su Facebook o Twitter. Se state riscontrando problemi di connessione, leggete questa guida per collegare Nintendo Switch a Internet.