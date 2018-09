Come sarebbe Ciri di The Witcher 3 se fosse uno degli eroi di Overwatch?

Capita davvero molto spesso che i fan decidano di esprimere la loro ammirazione per i propri giochi preferiti creando delle opere crossover. In questa sede ve ne proponiamo una che ha attirato la nostra attenzione per la grande cura riposta nella sua creazione.

L'artista Agelos Apostolopoulos ha provato ad immaginare come sarebbe Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt se fosse uno degli eroi di Overwatch. Ha così realizzato un modello 3D dall'elevata qualità, re-immaginando le fattezze della Leoncina di Cintra in modo da adattarle allo stile visivo dello shooter hero-based di Blizzard Entertainment. In Overwatch, Ciri sarebbe sicuramente un eroe melee, dal momento che utilizza la spada.

Trovate un assaggio del suo lavoro nelle immagini allegate a questa notizia, ma vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dell'artista su Artstation, dove è persino possibile ammirare i dettagli dei modelli 3D da lui realizzati spostando il cursore del mouse. Fateci sapere cosa ne pensate.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sia The Witcher 3: Wild Hunt che Overwatch sono disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC. I ragazzi di CD Projekt RED sono ora al lavoro sull'ambizioso Cyberpunk 2077, mentre Overwatch ha recentemente dato il benvenuto alla nuova mappa Busan.