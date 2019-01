Come sarebbe Need For Speed Underground 3? Un fan ha creato un trailer!

La serie Need For Speed continua ad essere una delle più popolari in assoluto in ambito racing ma, complice l'avvento di competitor dall'elevata caratura - vedi Forza Horizon 4 - i fasti di un tempo sembrano piuttosto lontani.

Uno dei filoni ricordati con più affetto in assoluto dai fan è senza dubbio Underground, che può contare su due capitoli sviluppati da EA Black Box e giunti sul mercato nel 2003 e nel 2004. Le corse notturne, il tuning spinto, i neon colorati e la colonna sonora continuano a vivere nell'immaginario di coloro che hanno avuto l'opportunità di giocarli nei primi anni del nuovo millennio. Chi non ricorda Get Low di Lil Jon e Eastside Boys? Sono in tanti a desiderare un sequel o un reboot di quei due giochi, ma per il momento non sembra esserci nulla in cantiere. Need For Speed (2015) ha provato ad avvicinarsi a quel filone, ma non è riuscito a ricreare la stessa magia.

Un fan tanto nostalgico quanto abile, un certo RavenwestR1, non si è tuttavia dato per vinto, e ha provato ad immaginare una sua versione di Need For Speed Underground 3, per il quale ha creato un vero e proprio trailer! Per realizzarlo ha sfruttato la potente modalità Regista di Grand Theft Auto V, ovviamente arricchita con un bel po' di mod. Stando alla lista fornita dallo stesso creatore su YouTube, sono più di 30, e comprendono automobili, tool ed effetti di vario genere. Potete ammirare il risultato, che sta ottenendo molti consensi sulla piattaforma di streaming di Google, in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? Anche a voi piacerebbe giocare ad un nuovo Need For Speed Underground?