Come sbloccare il finale alternativo segreto di Dead Space

Dead Space Remake non si limita a proporre una copia carbone dell'originale dal punto di vista dei contenuti, ma aggiunge invece molti nuovi elementi che lo rendono appetibile non solo a coloro che non hanno mai giocato la prima avventura di Isaac Clarke, ma anche ai vecchi fan della serie.

Una delle aggiunte maggiori, oltre al nuovissimo doppiaggio di Isaac introdotto in Dead Space Remake, è rappresentato dalla presenza di un finale alternativo a quello originale del gioco, che può essere sbloccato solamente affrontando l'avventura nella modalità New Game Plus di Dead Space Remake. Il nome di questo finale è Rendici Uno, parole che ricorrono molto spesso nel corso dell'intera serie.

Prima di proseguire, vi ricordiamo che i prossimi paragrafi contengono, per forza di cose, pesanti spoiler sul gioco. Se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa, dunque, vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

Dead Space come sbloccare il finale segreto

Abbiamo già accennato al fatto che per sbloccare il finale alternativo è necessario giocare in modalità New Game Plus - e quindi è necessario finire il gioco almeno una volta - ma questo non è sufficiente. Il vero requisito di sblocco è quello di trovare i 12 Frammenti del Marchio sparsi per le ambientazioni della Ishimura, un collezionabile particolare che compare solamente dopo aver avviato una partita in modalità new game plus. Potrete tenere traccia dei Frammenti ritrovati e di quelli ancora mancanti osservando l'altare presente all'interno della stanza del Capitano della Ishimura, sul quale mano a mano compariranno le statuette raccolte.

Dove trovare i Frammenti del Marchio di Dead Space

In questa riedizione di Dead Space, la USG Ishimura è completamente interconnessa, dunque risulterà piuttosto semplice orientarsi utilizzando la mappa per trovare i 12 pezzi del puzzle.

Frammento del Marchio numero 1

Il primo Frammento può essere recuperato nella stessa stanza della scheda dati nell'area Ingegneria. Il luogo esatto è: Cargo - Hangar - Controllo Treni - Piano 1 - Area Manutenzione. Raccogliendo il primo Frammento, sbloccherete anche il trofeo Marchiato.

Il secondo Frammento si trova nell'ufficio del Dottor Kyne, nascosto da un muro falso che potrà però essere spostato utilizzando la stasi - a proposito, ecco come utilizza il modulo di stasi in Dead Space Remake. Il luogo esatto è: Area Medica - Piano 1 - Dr. Kyne - Ufficio CSO.

Il terzo Frammento può essere trovato all'interno della grande stanza nella quale verrete inviati a ripristinare i motori, durante le prime ore dell'avventura. Il luogo esatto è: Ingegneria - Piano 3 - Stanza Motori.

Il quarto Frammento si trova all'interno di una sala relax, che può essere raggiunta dalla zona del ponte, e in particolare davanti ad un video del Marchio. Il luogo esatto è: Ponte - Piano 1 - Sala Relax.

Il quinto frammento si trova all'interno dell'ufficio del dottor Mercer. Il luogo esatto è: Area Medica - Piano 4 - Dr. Mercer - Ufficio 250.

Il sesto frammento può essere recuperato in cima al contenitore criogenico che utilizzerete durante l'avventura per congelare il Cacciatore che cercherà di uccidervi. Il luogo esatto è: Area Medica - Piano 4 - Criogenica.

Il settimo frammento è nascosto all'interno della serra idroponica. Per trovarlo, dovrete disattivare la gravità artificiale nella stanza reindirizzando l'energia, e il frammento in questione inizierà a fluttuare nell'aria: a questo punto potrete raccoglierlo. Il luogo esatto è: Serra Idroponica - Piano 4 - Area di Coltura Est.

L'ottavo frammento si trova su uno scaffale all'interno dell'area mineraria, e potrete recuperarlo durante la vostra ricerca del segnalatore SOS. Il luogo esatto è: Estrazione - Piano 5 - Campioni Minerali.

Il nono frammento può essere recuperato all'interno dell'hub di comunicazione, nascosto in un angolo posto a sinistra rispetto alla tavola delle comunicazioni. Il luogo esatto è: Hub Comunicazioni - Piano 2.

Il decimo frammento si trova in una delle stanze dedicate all'equipaggio più in basso. Il luogo esatto è: Alloggi dell'Equipaggio - Piano 3 - Stanze Deluxe.

L'undicesimo frammento può essere trovato nella stessa zona dedicata agli alloggi, dopo aver parlato con il dottor Kyne. Il luogo esatto è: Alloggi dell'Equipaggio - Piano 3 - Banco Informazioni.

Il dodicesimo e ultimo frammento si trova nell'area Cargo, nella zona in cui muoverete il Marchio per la prima volta. Il luogo esatto è: Hangar - Cargo - Controllo Treni - Piano 1 - Area Cargo.

Dopo aver raccolto tutti i 12 Frammenti del Marchio, tornate agli alloggi del capitano e attivate il Santuario, dopodiché terminate il gioco in maniera normale. A questo punto si attiverà il nuovo finale. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Space Remake.