Come sbloccare il nuovo finale di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Non tutti sanno che, altre ad avere una sua conclusione indipendente, l’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 offre anche la possibilità di sbloccare un finale inedito per il gioco principale. In questa guida scopriamo quali sono le condizioni per innescarlo.

Per prima cosa, per assicurarci di arrivare a questo finale dopo aver avviato il DLC di Phantom Liberty, dovremo effettuare alcune scelte specifiche durante la storia dell’espansione. Cercheremo di mantenere al minimo gli spoiler nel corso della trattazione, ma vi raccomandiamo di rimandare la lettura dell’articolo, se preferite restare completamente all’oscuro degli eventi di trama.

Teniamo presente, inoltre, che il nuovo finale di Phantom Liberty sostituisce gli altri finali di Cyberpunk 2077 e ci precluderà di vedere le altre scene conclusive e l’esplorazione di ampie parti del gioco principale.

Per questa ragione, se non avete mai concluso il gioco base, suggeriamo prima di terminare Cyberpunk 2077 con uno dei suoi finali originali, dedicando del tempo alle missioni di compagni come Kerry, Judy, Panam e River, e poi di incamminarsi sul percorso del nuovo finale di Phantom Liberty, che è molto più focalizzato sui personaggi dell’espansione.

La biforcazione decisiva

Tutto comincia dalla missione “Firestarter”, le cui decisioni ci porranno di fronte a un vero e proprio bivio: sebbene i due percorsi siano molto diversi tra loro, le due vie possono comunque convergere nel nuovo finale di Cyberpunk 2077, a patto di compiere alcune precise decisioni lungo il tragitto.

Quando arriveremo alla biforcazione, ci accorgeremo immediatamente di essere giunti a un punto di svolta cruciale in cui la storia sarà plasmata dalle nostre scelte. La scelta che ci porta su un percorso o sull’altro per Phantom Liberty avviene nella scena che vi mostriamo qui sotto. Qui avremo a disposizione due opzioni di dialogo che cambiano il nostro destino nei due scenari che delineiamo qui sotto. Se desiderate approfondire la storia, vi consigliamo di provare entrambi i percorsi, che approfondiscono trama e personaggi in modo differente, caricando un salvataggio precedente.

Se abbiamo preso delle decisioni specifiche all’interno di uno dei percorsi che ci permettono di vedere la nuova conclusione, aspettiamo che Reed ci contatti, incontriamolo e seguiamo gli obiettivi della missione per vedere il nuovo finale.

Aiuta Songbird a fuggire

Scegliendo di spalleggiare Songbird dicendole “Sono con te”, dovremo affrontare la missione finale dell’espansione e alla fine dovremo comunque decidere di tradire la nostra compagna.

Il personaggio di Idris Elba, Solomon Reed, ci parlerà dopo una battaglia decisiva e dovremo accettare la proposta che ci farà per assistere al nuovo finale.

Aiuta Reed a catturare Songbird

Scegliendo l’opzione “Ancora un secondo…”, imboccheremo un percorso molto più agevole per arrivare al nuovo finale di Cyberpunk 2077.

Non dovremo far altro che lasciarci guidare nelle missioni che seguiranno e assicurarci che Songbird sopravviva. C’è un punto critico verso la fine di questo percorso che determinerà il nostro destino e, finché la netrunner resterà in vita, potremo accedere al nuovo finale.

Altri scenari

Entrambi i percorsi sopra menzionati, indipendentemente dalle decisioni che prenderemo al loro interno, ci condurranno alla sequenza dei titoli di coda di Phantom Liberty, dopo la quale terneremo nell'open world del gioco.

Nel caso in cui non facessimo nessuna delle scelte di che portano al nuovo finale, continueremo con gli eventi di gioco fino a raggiungere uno dei finali originali. Per altri approfondimenti sul gioco, consultate anche la nostra guida con trucchi per Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.