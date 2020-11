Come sbloccare il finale segreto di God of War per PS4?

Se avete finito God of War significa che siete arrivati sulla vetta più alta di Jotunheim, il Regno dei Giganti, e visto Kratos compiere ciò che aveva promesso alla moglie prima che morisse. La trama si direbbe conclusa, ma in realtà c'è ancora qualcosa da vedere: scopriamo come.

La musica e i crediti finali accompagnano la discesa di Kratos e Atreus da Jotunheim, dopo l'epilogo della loro avventura e le incredibili rivelazioni finali sulla natura di Atreus in God of War e di sua madre.

Ci sono ancora molte cose da fare, quest secondarie da finire, tesori da trovare e altro, ma una cosa passa completamente in sordina: quello che avete visto non è il "vero" finale del gioco. Infatti, per poter scoprire qual è l'ultima scena del gioco di Sony Santa Monica, non ci sono indicatori da seguire o suggerimenti da leggere: quello che dovete fare, semplicemente, è accompagnare i due protagonisti a casa loro.

Una volta tornati a Midgard, usate un teletrasporto per tornare nei pressi della modesta casa di legno di Kratos, dove tutto è cominciato. Entrando nell'abitazione, noterete che il letto di Kratos è interagibile: premendo il tasto azione comincerà la scena segreta finale, che si svolge alcuni anni dopo gli eventi del gioco! Nel caso non l'aveste ancora vista, ci tratteniamo dal descriverla così che possiate godervela senza spoiler. A proposito, sapete quanto dura la trama di God of War e quanto ci vuole per completarlo al 100%?