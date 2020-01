Come sbloccare il Finale Segreto di Journey to the Savage Planet

In linea con i suoi toni umoristici, Journey to the Savage Planet nasconde un finale segreto decisamente fuori dalle righe. In questa mini-guida vi spieghiamo cosa bisogna fare per sbloccarlo.

Avvertenza Spoiler: se non volete rovinarvi la sorpresa del finale segreto di Journey to the Savage Planet, non proseguite nella lettura e non guardate il filmato proposto in apertura.

Per sbloccare il finale segreto Journey to the Savage Planet, la prima cosa che avete bisogno di fare è aumentare il vostro Grado Esploratore. Per riuscire nell'intento vi basta dedicarvi agli Esperimenti Scientifici, semplici obiettivi che potrete completare nel corso dell'avventura, e che vi richiederanno di portare a termine vari compiti come raccogliere un certo tipo di risorse o eliminare un certo numero di creature ostili.

Dopo aver fatto aumentare il vostro Grado Esploratore, il prossimo passo da compiere è procurarvi il carburante. Se non sapete come fare, vi basta consultare la nostra mini-guida che vi spiega dove trovare il carburante in Journey to the Savage Planet.

A questo punto, invece di sconfiggere il boss finale Teratomo, non vi resta che tornare alla vostra navicella Javelin, azionarla grazie al carburante che vi siete procurati e partire per lasciare il pianeta. Come potete vedere nel filmato riportato in cima, così facendo sbloccherete il finale segreto di Journey to the Savage Planet.

Segnaliamo che dopo i titoli di coda potrete comunque ricaricare l'ultimo salvataggio e riprendere a giocare, affrontando eventualmente Teratomo.