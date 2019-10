Il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening per Nintendo Switch include un finale segreto, esattamente come il capitolo originale uscito su Game Boy. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo, dandovi alcuni consigli per riuscire nell'intento.

In apertura vi abbiamo proposto il video del finale segreto. Se volete evitarvi ogni sorta di spoiler, vi raccomandiamo di visionarlo solo dopo averlo sbloccato.

Come sbloccare il finale segreto di Zelda: Link's Awakening

Proprio come nel capitolo originale uscito su Game Boy, per sbloccare il finale segreto di Zelda Link's Awakening per Switch dovrete completare l'avventura senza mai morire. Un'impresa che all'apparenza sembra impossibile, ma che seguendo alcuni semplici consigli sarete in grado di portare a termine.

Tanto per cominciare, ricordatevi di salvare spesso. Il gioco include un sistema di salvataggio automatico, ma consente anche di salvare manualmente in qualsiasi momento aprendo il menu. Non esitate a farlo, soprattutto prima di entrare in un dungeon o quando state per affrontare un boss o una situazione impegnativa.

In secondo luogo, vi raccomandiamo di seguire la nostra guida che vi spiega dove trovare tutti i Frammenti di Cuore. Raccogliendo questi oggetti farete salire la salute massima di Link, aumentando drasticamente le vostre probabilità di sopravvivenza.

Infine, non dimenticate di leggere la nostra guida strategica di Zelda Link's Awakening, dove troverete diversi suggerimenti utili per affrontare al meglio l'avventura, in modo da avere la meglio sui nemici e non morire.