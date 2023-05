Come sbloccare la paravela in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

State giocando al nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch e non vedete l'ora di poter sfrecciare tra i cieli di Hyrule con una paravela? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come e quando si può ottenere questo gadget fondamentale per l'esplorazione.

Come potete facilmente immaginare, la paravela si ottiene in uno specifico punto della storia, ma è probabile che chi decide di abbandonare temporaneamente la quest principale per farsi un giretto possa rendere l'attesa molto più lunga. Proprio per questo motivo, vi sveliamo in che punto della storia si può recuperare l'oggetto.

Dopo aver terminato la fase iniziale dell'avventura sull'Isola celestiale delle origini, quella sulla quale si completano i tre Sacrari e si sbloccano tutti i poteri speciali di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è possibile lasciarsi cadere giù e raggiungere il regno di Hyrule. Una volta atterrati, potete seguire l'indicatore circolare giallo, che vi condurrà dritti al Forte di Guardia, una sorta di hub centrale in cui si trovano numerosi alleati del protagonista. Dopo aver completato un paio di missioni, vi verrà chiesto di parlare con Pruna, la quale vi introdurrà alle Torri Topografiche, grazie alle quali è possibile rendere visibile porzioni di mappa nell'apposito menu.

Sarà proprio in questo momento che vi verrà donata la paravela, strumento essenziale poiché l'interazione con la torre fa sì che Link venga letteralmente sparato in aria per poi planare nella direzione che più gli aggrada.

