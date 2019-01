Come sbloccare rapidamente tutti i personaggi di Brawl Stars

Il roster di Brawl Stars mette a disposizione una grande varietà di personaggi, ognuno caratterizzato da abilità particolari che possono essere sfruttate in battaglia. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per sbloccare rapidamente i lottatori del gioco.

Come si sbloccano i personaggi di Brawl Stars? L'unico requisito richiesto per ottenere un nuovo brawler è quello di aver ottenuto un certo numero di trofei. Di seguito elenchiamo i numeri di trofei richiesti per sbloccare i lottatori principali del gioco:

Nita - 10

- 10 Colt - 60

- 60 Bull - 250

- 250 Jessie - 500

- 500 Brock - 1000

- 1000 Dynamike - 2000

- 2000 Bo - 3000

Come è facile intuire, il metodo più rapido per sbloccare tutti i personaggi di Brawl Stars è quello di ottenere un buon numero di trofei nel modo più veloce possibile. Cosa bisogna fare per riuscire in questo intento? Il nostro consiglio è quello di dedicarsi alle modalità evento come Showdown, selezionabile dopo aver accumulato almeno 30 trofei. Vincendo il match otterrete 8 trofei, mentre ne riceverete 6 solo per aver partecipato alla partita. Vi consigliamo di leggere la nostra Guida su come vincere nella modalità Showdown di Brawl Stars, così da affinare le vostre abilità e accumulare un buon numero di trofei nel modo più rapido possibile.