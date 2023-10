Come sbloccare She-Moon Eeta in Vampire Survivors

Vampire Survivors si è ampliato con l'update Whiteout gratuito, che introduce nuove armi, nuovi nemici e un nuovo personaggio che possiamo aggiungere al nostro roster superando una prova di resistenza. Si tratta di She-Moon Eeta, un personaggio dal nome a dir poco altisonante. Scopriamo come sbloccarlo.

Per sbloccare She-Moon in Vampire Survivors (che recentemente ha toccato quota 200.000 recensioni su Steam), dobbiamo sopravvivere per 20 minuti alla sfida Whiteout, un livello particolarmente impegnativo. Per quanto l’obiettivo possa apparire semplice, almeno concettualmente parlando, la sua realizzazione è ben altra cosa.

Sopravvivere 20 minuti in questo livello, infatti, metterà a dura prova le nostre capacità e la nostra pazienza. Ecco perché è fondamentale individuare i personaggi giusti con cui affrontarlo e soprattutto creare la build più adeguata a raggiungere effettivamente i 20 minuti.

La build che vi consigliamo di adoperare per sbloccare She-Moon si affida a Eleanor Uziron, un personaggio magico capace di scagliare numerosi proiettili. Al livello 30, diventa molto potente ed elimina facilmente la maggior parte dei nemici.

Radunate tutte le armi a proiettile possibili, aumentate i danni e l'area di attacco e cercate di ottenere qualche evoluzione lungo il cammino. Ma 20 minuti sono pochi, quindi non è facile creare una build perfetta in così breve tempo.

Il problema principale di Whiteout sono i pupazzi di neve. Appaiono di tanto in tanto e creano dei labirinti che dovremo superare. Se li toccheremo, però, ci faranno male. Se questo avverrà già all'inizio, rischiano di rovinarci l’intera partita. Verso la fine, invece, sono solo fastidiosi, finché non arriveranno i lupi.

I lupi hanno un attacco a distanza devastante che distrugge quasi ogni build. Sono eccessivamente resistenti e non muoiono mai. L'unica cosa da fare quando appaiono è fuggire e uccidere i fuochi che si accenderanno. Ci daranno un po' di ESP, ma in quegli ultimi minuti conterà solo restare in vita. Così facendo, otterremo la nostra meritata ricompensa.