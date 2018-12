Come sbloccare tutti i Piloti per i rifornimenti in Just Cause 4

I piloti giocano un ruolo fondamentale in Just Cause 4: grazie a loro potremo ricevere nuovi rifornimenti dal cielo, spostarci rapidamente tra un punto e l'altro della mappa e ottenere un aiuto extra in qualsiasi momento. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare tutti i piloti presenti nel gioco.

Al momento i piloti sbloccabili in Just Cause 4 sono in tutto sette. I primi due possono essere sbloccati completando le missioni principali, mentre per gli altri cinque sarà necessario portare a termine degli obiettivi secondari. Innanzitutto ottenete il vostro primo pilota completando la missione Illapa Project. Questo sbloccherà anche il viaggio rapido, dandovi la possibilità di raggiungere velocemente qualsiasi punto sulla mappa.

Dopo aver ottenuto il secondo pilota durante la storia principale, dedicatevi agli obiettivi extra per ottenere gli altri cinque. Nella fattispecie dovrete aumentare di livello la vostra Armata del Caos. Sarà possibile sbloccare i restanti piloti al Livello 4, Livello 6, Livello 9, Livello 11 e infine al Livello 14.

Sarà inoltre possibile fortificare i punti di produzione sulla mappa per aumentare la velocità di rigenerazione dei piloti, consentendo loro di fare rifornimento più velocemente. In questo modo saranno disponibili molto più rapidamente dopo ogni utilizzo, consentendo di utilizzare le scorte e il viaggio rapido più velocemente.

