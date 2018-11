Come sbloccare e usare il Viaggio Rapido in Darksiders 3

La mappa di Darksiders 3 è composta da numerose aree interconnesse. Spesso i giocatori dovranno tornare nei luoghi visitati in precedenza, con l'obiettivo di sbloccare alcune zone prima inaccessibili. In quest'ottica tornerà molto utile il Viaggio Rapido: di seguito vi spieghiamo come funziona.

Nel corso dell'avventura si acquisiranno nuove abilità in grado di sbloccare passaggi in precedenza inaccessibili. Se avete bisogno di tornare in un'area già visitata, potete sfruttare il Viaggio Rapido per farlo nel modo più veloce e semplice possibile. Visitare regolarmente le varie zone di Ulthane, inoltre, ci aiuterà a sviluppare il nostro personaggio e a migliorare il nostro equipaggiamento.

I Viaggi Rapidi in Darksiders 3 avvengono attraverso i buchi di Serpente usati da Vulgrim. Per utilizzarli dovete parlare semplicemente con Vulgrim, selezionando la relativa opzione di Viaggio rapido dal menu. Usate L1/LB e R1/RB per scorrere tra le varie location in cui è possibile teletrasportarsi, scegliendo quella di vostro interesse.

Una nuova opzione di Viaggio Rapido viene aggiunta alla lista ogni volta che trovate una nuova postazione di Vulgrim. Potremo spostarci rapidamente solo tra le varie postazioni visitate in precedenza, quindi è importante tenerle sempre d'occhio quando scopriamo una nuova area. Inoltre queste location fungono da punti di rigenerazione quando si muore in combattimento.

In questo modo sarete in grado di sfruttare il Viaggio Rapido in tutta la mappa. Invece sapevate come ottenere Anime e salire di livello in Darksiders 3?