Come sbloccare e usare il Viaggio Rapido in Fallout 76

Come negli altri capitoli della serie, in Fallout 76 si può sfruttare il Viaggio Rapido per raggiungere istantaneamente i vari punti di interesse della mappa. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare e utilizzare questa feature, e quali costi comporta.

In Fallout 76 il Viaggio Rapido diventa disponibile per tutte le location scoperte in precedenza. Per raggiungere i luoghi mai visitati prima, invece, saremo costretti a spostarci a piedi, contando solo sul nostro senso dell'orientamento. Una volta raggiunta la destinazione, da quel momento in poi potremo tornarci tutte le volte che vorremo con il Viaggio Rapido. Per farlo basterà aprire la mappa e selezionare il relativo punto di interesse (scoperto in precedenza) in cui vogliamo teletrasportarci.

Per non farci abusare di questa feature, tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di rendere il Viaggio Rapido un servizio "a pagamento". Ogni volta che decideremo di utilizzarlo, infatti, dovremo sborsare una certa quantità di tappi, la valuta in-game disponibile nel gioco. Il costo varierà in base alla location di destinazione e alla distanza da percorrere. Per fortuna, il Viaggio Rapido verso il proprio accampamento o quello degli amici sarà gratuito, permettendoci di utilizzarlo senza nessuna preoccupazione.

Vi consigliamo dunque di usare questa funzione con la giusta parsimonia, valutando la possibilità di procedere a piedi invece di affidarsi al Viaggio Rapido. Nelle prime ore di gioco, in particolare, è consigliabile esplorare integralmente la mappa per scoprire nuovi punti di interesse, missioni e altre attività potenzialmente remunerative.