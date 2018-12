Come sbloccare e usare il Viaggio Rapido in Just Cause 4

La mappa open world di Just Cause 4 è la più vasta e diversificata della serie, e spesso sentirete il bisogno di spostarvi rapidamente tra una location e l'altra. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare e usare il viaggio rapido nella nuova avventura di Rico Rodriguez.

In Just Cause 4 ci sono molti modi per spostarsi rapidamente all'interno della mappa. Sfruttando il rampino e i gadget di Rico Rodriguez possiamo coprire grandi distanze in pochi secondi, divertendoci con il ritmo d'azione esplosivo che caratterizza il gioco.

In diversi casi, tuttavia, sentirete l'esigenza di spostarvi da una zona all'altra di Solis nel modo più veloce possibile: è in questi casi che entrerà in soccorso i piloti. Al contrario di molti altri giochi open world, in Just Cause 4 non esiste il tradizionale sistema di viaggio rapido con il quale teletrasportarsi in un determinato punto della mappa. Al suo posto troviamo i piloti, pronti a scortarci in aereo in giro per Solis.

Questo sistema funziona in modo leggermente diverso rispetto al classico fast travel. In Just Cause 4 non potrete viaggiare velocemente ogni volta che volete, visto che ogni utilizzo del pilota implicherà il bisogno di rifornire il proprio aereo. Prima di utilizzare nuovamente il viaggio rapido dovrete aspettare un po' di tempo, ma potete diminuire l'attesa sbloccando più piloti.

Per ottenere il primo pilota bisogna portarsi avanti nel gioco fino a sbloccare la missione Project Illapa nella regione di Wachikuni. Prima sarà necessario portare a termine la missione Wanay Extraction, in cui dovremo liberare diversi civili e poi scortarli lontano dai mercenari. Una volta completata la missione Project Illapa sbloccherete il vostro primo pilota, ottenendo così la possibilità di viaggiare rapidamente.

Per saperne di più sulla nuova avventura di Rico Rodriguez, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Just Cause 4.