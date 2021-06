Come si scarica Brawl Stars sul cellulare iPhone o Android?

Brawl Stars è il frenetico shooter con visuale dall'alto realizzato da Supercell, che mescola le meccaniche di un MOBA con quelle tipiche di un battle royale. I giocatori si possono intrattenere in battaglie a ritmo sostenuto impersonando uno degli oltre 20 personaggi presenti, ognuno con caratteristiche peculiari.

Brawl Stars è disponibile sui sistemi mobile: come fare quindi per scaricarlo sui vostri sistemi iOS o Android? Il procedimento è davvero semplice: per i possessori di uno smartphone iOS basta semplicemente recarsi su App Store ed effettuare il download gratuito una volta trovata la pagina relativa al gioco.



Per chi possiede un Android le azioni da compiere sono le medesime: è possibile infatti trovarlo attraverso Google Play Store e scaricarlo anche in questo caso in maniera del tutto gratuita. Una volta che il download sarà completato potrete tuffarvi nelle battaglie in squadre da 3 contro 3 e cimentandovi in varie modalità di gioco quali Arraffagemme, Footbrawl, Sopravvivenza e Rapina, principalmente in modalità PvP sebbene il gioco offra anche la possibilità di giocare in PvE.

