Come si scarica Call of Duty Warzone gratis su PC?

Call Of Duty Warzone, ovvero il battle royale gratuito appartenente alla serie di sparatutto Activision che è riuscito a insidiare l’egemonia di Fortnite all’interno del genere, può essere giocato su PC e console. Ma come si scarica COD Warzone?

Prima di poter iniziare a giocare a Call Of Duty Warzone, che è un prodotto completamente gratuito, dovrete necessariamente creare un account Battle.net, la piattaforma creata in origine da Blizzard Entertainment per poter giocare i loro prodotti su PC e poi integrata dalla stessa Activision dopo la fusione delle due compagnie, tramite il sito di Battle.net per il download. Questa operazione è necessaria perché, per poter installare e giocare a Call Of Duty Warzone, dovrete prima installare sul vostro PC il client di Battle.net, il quale fungerà poi da hub per l’esecuzione e la gestione di tutti i prodotti Blizzard e Activision.

Dopo aver creato il vostro account, scaricate quindi il client Battle.net e, una volta installato, effettuate l’accesso tramite l’account precedentemente creato. A questo punto vi basterà selezionare Call Of Duty Warzone dalla lista di prodotti che compariranno lungo il margine sinistro dell’applicazione (lo troverete all’interno della raccolta dei Giochi Partner), e premere il tasto Gioca Gratis. Quest’ultimo avvierà il download e la successiva installazione del prodotto sul vostro computer, dopodiché sarete liberi di giocare senza ulteriori indugi. Ricordate, tuttavia, che Call Of Duty Warzone occupa una dimensione estremamente generosa (parliamo di ben oltre 100 Gigabyte), quindi assicuratevi di avere spazio a sufficienza e una connessione stabile prima di cominciare con il download.

Negli ultimi giorni si rincorrono le voci che vedrebbero l’arrivo di una sorta di modalità Zombie per Call of Duty Warzone, rumor supportati da un buon numero di indizi all’interno della mappa di gioco.