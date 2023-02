Come si scarica Genshin Impact con i sottotitoli in italiano su PC?

Avete provato Genshin Impact sui dispositivi mobile iOS o Android e volete proseguire la vostra avventura anche su PC? Allora proseguite nella lettura per scoprire come si installa la versione PC del noto free to play targato Hoyoverse.

Al momento esistono due modi per scaricare Genshin Impact su PC, ma a prescindere del metodo che deciderete di utilizzare per ottenere il gioco gratis non avrete alcun tipo di differenza nell'esperienza di gioco.

Client proprietario

Il primo metodo consiste nel download dell'installer direttamente dal sito ufficiale di Genshin Impact. Una volta raggiunto il portale, vi basterà cliccare sul tasto giallo con su scritto 'Installa' in alto a destra e poi selezionare l'icona Windows: in questo modo partirà in maniera automatica il download di un piccolo file eseguibile (parliamo di poco più di 100 MB) che dovrete avviare per dare il via all'installazione vera e propria del gioco accettando i termini di servizio e cliccando su 'Installa'. Completata l'installazione del client, vi basterà cliccare su 'Esegui' per avviare il programma e poi sul grosso tasto 'Scarica' sulla destra per dare il via al download del gioco vero e proprio. Se volete modificare il percorso d'installazione, vi basterà cliccare sulla sinistra il tasto 'Modifica il percorso d'installazione'. Al termine di questo processo, potrete giocare con un semplice click sull'apposito tasto per avviare Genshin Impact. Se il launcher dovesse essere in lingua inglese, vi basterà cliccare sulla rotellina in alto a destra per accedere alle impostazioni e poi modificare la lingua.

Epic Games Store

Se non avete voglia di scaricare il client dal sito ufficiale e avete già installato il client Epic Games (lo stesso che si utilizza per Fortnite Capitolo 4, giusto per fare un esempio), sappiate che è possibile scaricare Genshin Impact attraverso la stessa applicazione. Basta visitare la pagina ufficiale di Genshin Impact sull'Epic Games Store e aggiungere il titolo alla libreria senza costi aggiuntivi. In questo modo verrà automaticamente scaricato il client, sebbene si debba sempre e comunque passare dal client Hoyoverse prima di poter avviare il gioco.

Va precisato infine che, almeno per il momento, Genshin Impact non è disponibile su Steam, ma la presenza sul client Valve di Honkai Impact 3rd potrebbe essere un indizio del futuro arrivo dell'action RPG.

Semmai il gioco non dovesse partire in lingua italiana per la prima volta (cosa improbabile ma comunque possibile), potete seguire la nostra guida per attivare i sottotitoli in italiano in Genshin Impact e godervi il gioco nel nostro idioma.