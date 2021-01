Roblox come si scarica gratis su PC, telefono Android, iPhone e iPad?

Il popolarissimo Roblox è uno dei fenomeni online più diffusi del momento, grazie alla sua facilità di utilizzo e alla notevole mole di contenuti che offre. Ma come si fa a scaricare su PC o smartphone?

Giocare a Roblox non costa nulla: è sufficiente creare un account sul sito ufficiale Roblox.com e creare un account compilando il modulo in tutte le sue parti. Se state creando un account per i vostri figli, ricordatevi di inserire la vera data di nascita così da poter abilitare il controllo genitori per i contenuti di Roblox.

Scaricare Roblox su PC

Dopo aver completato l'iscrizione, scegliete uno qualsiasi dei titoli disponibili nella pagina principale del servizio e cliccate prima sul pulsante Play e poi su Download and Install Roblox. Partirà automaticamente il download del client di Roblox che vi consentirà di installare il gioco su PC, aprendo l'eseguibile che avete appena scaricato. Insieme al client per giocare ai titoli presenti su Roblox, sul computer verrà installato anche RobloxStudio, il programma per creare i giochi da pubblicare su Roblox.

Se il vostro PC monta il sistema operativo Windows 10, potete scaricare il gioco direttamente dal Microsoft Store. Se invece avete un Mac, la procedura è la stessa tranne per il nome della cartella che contiene il client, "Pacchetto DMG" (nel caso di Windows si tratta di un singolo file chiamato RobloxPlayerLauncher.exe).

Scaricare Roblox su Android

Download Roblox iPhone e iPad

Per avere Roblox anche su cellulare, la procedura è davvero semplice: vi basta cercare Roblox su Google Play Store ; vale anche per tutti gli altri dispositivi Android, come i tablet. Roblox è gratis su App Store ed, una volta scaricato potete iniziare a giocare liberamente, gli acquisti in-app sono infatti facoltativi e non necessari per divertirsi.