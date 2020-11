Come si scaricano i file aggiornamento di PlayStation 4?

In un’epoca videoludica in cui i contenuti digitali e gli strumenti di rete stanno diventando sempre più presenti nel mercato, diventa fondamentale sapere come fare ad installare gli aggiornamenti della console, in modo tale da restare sempre al passo in termini di prestazioni e sicurezza di PS4.

Solitamente, ogni tipo di aggiornamento obbligatorio dovrebbe essere messo automaticamente in download da parte della console appena disponibile, in modo da poter essere installato e reso attivo non appena accenderete la vostra PlayStation 4. Se questo non dovesse accadere, vi basterà seguire una breve serie di passaggi per assicurarvi di effettuare correttamente l’ultimo aggiornamento di sistema disponibile:

Aprite il menu delle Impostazioni dalla dashboard della vostra PS4, e selezionate l’opzione Aggiornamento Software di Sistema

dalla dashboard della vostra PS4, e selezionate l’opzione Se il sistema rileverà l’esistenza di un aggiornamento più recente di quello attualmente installato sulla vostra console riceverete una notifica, e premendo il tasto dedicato p otrete procedere manualmente al download e all’installazione

Una volta terminato il download vi verrà probabilmente chiesto di riavviare la PlayStation 4: fatelo, e una volta ripartita la console il procedimento sarà completato

Il consiglio ovviamente è quello di, così che il sistema operativo della console sia sempre aggiornato all'ultima versione disponibile.