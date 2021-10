Approfittando del taglio di prezzo di Nintendo Switch e dell'arrivo di Switch OLED avete appena comprato la console ibrida della casa di Kyoto e siete alla ricerca di giochi gratis per Nintendo Switch da scaricare? Sul Nintendo eShop esistono tanti giochi free to play scaricabili a costo zero, ideali per iniziare a divertirsi senza spendere nulla.

Ma come si scaricano i giochi gratis sulla Nintendo Switch? La prima cosa da fare è quella di andare sul Nintendo eShop e da qui selezionare la fascia di prezzo e la voce 0.00€ per avere subito l'elenco dei giochi gratis per Nintendo Switch. Potrete scaricare il gioco semplicemente cliccando sul pulsante "Download Gratuito" in questo modo avvierete il download del gioco gratis sulla vostra console.

Ricordatevi ovviamente di effettuare login con l'account Nintendo associato alla vostra Switch, se non avete un profilo potete creare un account Nintendo gratis registrandovi con indirizzo email e password oppure accedendo tramite le credenziali del vostro account Facebook, Google, Twitter o Apple. La procedura è piuttosto veloce, in caso di nuova registrazione dovrete inserire un nickname, la password e compilare alcuni campi come data di nascita e il paese di residenza.

Una volta completato questo passaggio sarete in grado di accedere all'elenco dei giochi gratis per Nintendo Switch che include titoli come Trove, Fortnite, Pokemon Unite, Super Kirby Clash, Rocket League, Asphalt 9 Legends, Deltarune Chapter 1&2, APEX Legends, Brawlhalla, Capcom Arcade Stadium, The Elder Scrolls Blades e Sky Figli della Luce.