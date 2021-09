Come scaricare EA Play su PS5 per giocare prima a FIFA 22?

Dal 22 settembre FIFA 22 è disponibile in accesso anticipato per dieci ore per gli abbonati EA Play su console, inoltre su PlayStation Store EA Play è scontato a meno di un euro per il primo mese di abbonamento, una buona occasione per iscriversi e provare in anticipo l'attesissimo FIFA 22.

E' già possibile giocare in anticipo a FIFA 22, in queste ore sono in molti a chiedersi come scaricare EA Play su PlayStation 5 dal momento che l'app non sembra essere disponibile. Nessun errore, state tranquilli, effettivamente non esiste un hub o una applicazione di EA Play su PlayStation 5, se siete iscritti al servizio vi basterà cercare il nome del gioco nella barra di ricerca e tra i risultati troverete la prova di FIFA 22 sbloccata e pronta per essere scaricata sulla vostra console. Se invece giocate su PS4 o PS4 PRO, in questo caso dovrete necessariamente scaricare l'app di EA Play dal PlayStation Store, avviarla e da qui far partire l'accesso anticipato di FIFA 22.

Una volta avviato FIFA 22 avrete dieci ore di tempo (non consecutive) per giocare e provare il nuovo gioco di calcio EA Sports in anteprima, ricordatevi inoltre che su Everyeye.it trovate anche la guida per iniziare a costruire la miglior squadra FUT con le carte iniziali. Infine, vi segnaliamo che su PlayStation Store un mese di EA Play costa 99 centesimi in promozione solamente per un periodo di tempo limitato.