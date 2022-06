Come scaricare Fall Guys gratis, link per il download su PC, PS4, PS5, Xbox e Switch

Fall Guys Gratis per Tutti è disponibile per il download su PC (via Epic Games Store), console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, dal 21 giugno 2022 il gioco di Mediatonic passa al modello free to play e viene rilanciato con nuovi contenuti. Ecco i link per scaricare Fall Guys gratis.

Fall Guys è gratis dal 21 giugno, in Italia il gioco verrà sbloccato tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, dunque fino ad allora gli store digitali potrebbero mostrarvi la versione a pagamento, tuttavia attendete lo sblocco della versione gratis e non procedete con l'acquisto.

Scaricare Fall Guys gratis download

Se avete effettuato la pre-registrazione entro il 20 giugno otterrete una serie di ricompense gratis per Fall Guys tra cui la Targhetta Fagiolo Vincente, 3.500 Kudos, il Motivo Burger, l'Emote Culturista e il Costume Testa di Melone.

Perché non trovi Fall Guys su Steam? Dal 21 giugno 2022 il gioco è stato rimosso dal negozio online di Valve per diventare esclusiva Epic Games Store su PC, chiunque possieda Fall Guys su Steam riceverà comunque tutti gli aggiornamenti ma il gioco non potrà più essere acquistato si questa piattaforma.