Come scaricare Fortnite Mobile per iPhone da App Store

Fortnite Mobile ha fatto il suo debutto su iPhone e iPad nella giornata di ieri, accessibile solamente ai giocatori in possesso di un invito. Sembra però che il link per ilcontenuto nelle email inviate da Epic non funzioni e di fatto molti giocatori lamentano problmi ada App Store. Come risolvere?

Non essendo ancora disponibile per tutti, Fortnite Mobile non è accessibile tramite ricerca dall'App Store: digitando i termini Fortnite, Fortnite Mobile o Fortnite iPhone non otterrete risultati concreti ma solamente rimandi a guide, sfondi e applicazioni fake.

E' però possibile aggirare questo problema in maniera semplice e veloce, Fortnite Mobile è infatti una applicazione "nascosta" nella pagina App Store di Epic Games, basterà raggiungere quest'ultima per poter scaricare il gioco. Una ricerca con i termini Epic o Epic Games non fornirà risultati, vi basterà però cercare un qualsiasi altro titolo prodotto da questo sviluppatore per poter visitare il suo profilo.

Fortnite per iPhone: come scaricarlo

Per scaricare Fortnite per iOS vi basterà cercare un gioco sviluppato da Epic, come Infinity Blade, Infinity Blade 2 o Infinity Blade 3. Fatto questo, "tappate" su una delle app citate e sotto il titolo del gioco troverete anche la dicitura "Epic Games", seguite il collegamento e sarete rediretti alla pagina con tutte le app per iOS di questo studio, tra cui Fortnite, ora liberamente scaricabile.

Altro trucco è quello di utilizzare il link diretto per il download da App Store: nelle scorse ore Fortnite è schizzato in cima alla classifica delle app gratis più scaricate e dunque non è stato difficile ottenere il collegamento per il download: Scarica Fortnite per iPhone.

Ricordatevi, in ogni caso, che senza invito non potrete avviare Fortnite Mobile in alcun modo. Potete richiedere un codice registrandovi sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno fatto sapere di avere ancora slot a disposizione e altri inviti verranno spediti nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Essendo ancora un gioco in fase di test, non sono rari i problemi di Fortnite per iPhone e iPad, come crash imprevisti, bug, errori nel collegamento al server, comandi poco responsivi e altre problematiche che Epic Games sta cercando di risolvere nel minor tempo possibile.