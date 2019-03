Come scaricare Fortnite su PC: download e installazione

Come scaricare Fortnite su PC e Mac è una domanda che ci viene spesso posta nei commenti o sui canali social di Everyeye: nonostante il processo sia particolarmente semplice, durante il download potrebbero verificarsi problemi, oppure alcuni utenti potrebbero avere difficoltà con Epic Games Store.

Download Fortnite per PC

Scaricare Fortnite su PC e Mac è semplicissimo: la prima cosa da fare è creare un account Epic Games (tramite email, Facebook o Google), a questo punto il sito vi porterà in automatico su Epic Games Store. Dalla pagina di Fortnite vi basterà cliccare sulla scritta "Ottieni Gratis" per iniziare il download, oppure seguite questo link per iniziare subito a scaricare il gioco:

Fortnite pesa circa 30 GB, questa la dimensione attualmente raggiunta dal client con tutti gli aggiornamenti, peso al quale bisogna aggiungere i quasi 100 MB del client Epic Games Store. Fortnite Battle Royale è gratis, come come la Modalità Creativa, mentre per accedere a Salva il Mondo sarà necessario acquistare il Pacchetto Fondatore o uno dei bundle proposti (con prezzi a partitre da 19.99 euro), nel corso del 2019 anche Salva il Mondo diventerà free to play e sarà scaricabile a costo zero.

Requisiti Fortnite PC e Mac

Requisiti PC

Sistema Operativo: Windows 7/8/10 64-bit

CPU: Core i5 2,8 Ghz

Memoria RAM: 8 GB

GPU DX11 equivalente a NVIDIA GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

Requisiti Mac

Sistema Operativo Mac OSX High Sierra (10.13.6+)

CPU Core i3 2,4 Ghz

Memoria RAM: 8 GB

GPU DX11 equivalente a NVIDIA GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

Su Everyeye.it trovate anche i link diretti per il download di Fortnite su Android e iPhone mentre le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dovranno essere scaricate da PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.