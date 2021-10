Come scaricare giochi gratis su PC da Epic Games Store

In tempi recenti Epic Games Store ha introdotto gli obiettivi per i giochi, ma una delle caratteristiche più apprezzate della piattaforma di Epic risiede ancora nella politica di distribuzione di giochi gratuiti a cadenza regolare.

Periodicamente, infatti, lo store digitale consente di scaricare uno o più giochi senza spendere un centesimo o sottoscrivere abbonamenti a differenza di quanto accade per esempio nel caso di Playstation Plus e Xbox Live Gold. I giochi riscattati resteranno per sempre nella libreria virtuale collegata al vostro account e potrete dunque scegliere con tutta comodità quando scaricarlo e giocarlo.

Come scaricare giochi gratis su Epic Games Store

Per prima cosa dovrete creare un account oppure effettuare il login se già ne possedete uno. Dopo questo primo passaggio vi basterà accedere al sito ufficiale di Epic Games o in alternativa aprire il launcher della piattaforma su PC, dopodiché selezionate la paginaall’interno del menu; una volta qui dovrete scorrere la pagina per arrivare fino alla sezione relativa ai giochi gratuiti, per poi cliccare sul titolo che desiderate riscattare per aggiungerlo alla vostra libreria. Per installare un gioco appena ricevuto vi basterà infine accedere alla sezionedel launcher di Epic Games su PC e selezionarlo per avviare il processo di download.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il 14 ottobre usciranno due nuovi giochi gratis di Epic Games Store.