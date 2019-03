Come scaricare i giochi PlayStation Now su PlayStation 4

Finalmente PlayStation Now è disponibile anche in Italia. Il servizio permette di accedere a oltre 700 titoli per PS4, PS3 e PS2. In questa mini-guida vi spieghiamo come scaricare i giochi del catalogo su PlayStation 4.

Tutto quello che c'è da sapere sui giochi PlayStation Now scaricabili

La funzione di download è disponibile solo su PS4.

Alcuni giochi PS4 sono disponibili per il download su PS Now.

Siete liberi di scaricare quanti giochi desiderate, a seconda dello spazio disponibile nella vostra console. Dopo il download è possibile giocare offline.

Per continuare ad accedere ai giochi scaricati è necessario un abbonamento PS Now valido, inoltre è necessario connettersi al PSN una volta ogni 7 giorni per mantenere l'accesso al gioco.

Una volta scaduto l'abbonamento a PS Now, o se non vi siete collegati al PSN per un periodo più lungo, non potrete accedere ai giochi scaricati dal catalogo PS Now.

I progressi salvati non vengono trasferiti automaticamente tra i giochi installati sul vostro sistema PS4 e quelli eseguiti in streaming.

Come scaricare i giochi su PS4

Aprite PS Now.

Andate su [Cerca giochi] per trovare il gioco che volete scaricare.

Passate alla sezione di anteprima del gioco.

Un tag nella sezione di anteprima del gioco indica che il download è disponibile, mostrandone le dimensioni.

Accedere ai giochi scaricati dall'app di PS Now

Aprite PS Now.

Andate su [Cerca giochi].

Selezionate il gioco e clicca su [Inizia partita].

Iniziate a giocare.

Accedere ai giochi scaricati dalla PS4

Aprite la libreria.

Selezionate [Giochi].

Selezionate il gioco.

Iniziate a giocare.

Seguendo le istruzioni riportate sopra, dunque, sarete in grado di scaricare i giochi del catalogo PS Now sulla vostra PS4. Se ancora non siete iscritti al servizio Sony, non dimenticate di consultare la nostra Guida su come iscriversi a PlayStation Now con 7 giorni di prova gratis.