Come scaricare gratis The Evil Within 2 e gli altri giochi Amazon Prime di gennaio

Questo mese Amazon Prime Gaming regala ben sei nuovi giochi per PC, tra cui The Evil Within 2 di Tango Gameworks, studio giapponese fondato da Shinji Mikami e noto (anche) per il più recente Ghostwire Tokyo.

Oltre a The Evil Within 2 trovate anche Breathedge, Lawn Moving Simulator, Beat Cop, Chicken Police Paint it RED! e Faraway 2.

Giochi gratis Amazon Prime gennaio 2023

The Evil Within 2

Breathedge

Lawn Moving Simulator

Beat Cop

Chicken Police Paint it RED!

Faraway 2

Ma come fare per scaricare questi nuovi giochi gratis? Andate sulla pagina ricompense di Amazon Prime Gaming, effettuare il login con il vostro account e selezionate poi la voce "Riscatta" sui giochi di vostro interesse. The Evil Within 2 e Beat Cop vengono propositi con chiavi di attivazione per GOG.com mentre tutti gli altri giochi possono essere scaricati con l'applicazione Amazon Games.

Se non siete ancora abbonati potete provare Prime Gaming gratis 30 giorni, sulle nostre pagine trovate la guida su come funziona Amazon Prime Gaming. In linea generale dopo aver riscattato i giochi potrete continuare ad utilizzarli senza limitazioni fino a quando resterete abbonati a Prime Gaming, se invece non rinnovate l'abbonamento non avrete più accesso ai titoli scaricati tramite questo servizio, almeno fino ad un prossimo eventuale rinnovo della sottoscrizione.