Come scaricare Harry Potter Magic Awakened? Link per il download gratis

Harry Potter Magic Awakened è il gioco del momento, l'app più scaricata nella sezione giochi di App Store e Google Play. Avete difficoltà a trovare il gioco e non riuscite a scaricare gratis Harry Potter Magic Awakened per iPhone e Android? Non preoccupatevi, vi veniamo in soccorso con la nostra guida.

Su App Store e Google Play il gioco è conosciuto con il titolo italiano Harry Potter Scopri La Magia, potete scaricarlo gratis seguendo questi link:

Harry Potter Magic Awakened download gratis

Ricordiamo che durante la settimana di lancio potrete ottenere fino a 50 chiavi di rubino completando le storie dell'Annuario tra 1-1 e 2-1. Questo evento speciale inizierà durante la settimana di lancio di Harry Potter Scopri La Magia e terminerà quando tutte le ricompense verranno riscattate.

