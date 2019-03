Come scaricare e installare Fortnite sul telefono (iOS e Android)

La versione mobile di Fortnite è finalmente disponibile per i device iOS e Android. In questa mini-guida vi spieghiamo come scaricarla e installarla in tutti i dispositivi compatibili.

Come scaricare Fortnite sui dispositivi iOS

Per scaricare e installare Fortnite sui dispositivi iOS, tutto ciò che dovete fare è accedere all'App Store e cercare "Fortnite" nella barra di ricerca. A questo punto, fai clic su Installa e attendi che l'icona del gioco venga visualizzata nella schermata iniziale o nell'elenco delle app. Ricordiamo che la versione iOS di Fortnite è compatibile con i dispositivi iPhone SE, 6S, 7, 8 e X, iPad Mini 4, Air 2, 2017 e Pro.

Come installare Fortnite sui dispositivi Android

La versione Android di Fortnite non è presente sul Google Play Store. Per scaricarla e installarla dovrete accedere al sito Fortnite.com/Android dal vostro dispositivo e scaricare l'installer. Il file APK occuperà solo 2mb di spazio di archiviazione, ma l'installazione del gioco richiederà più di 2 GB di spazio libero in memoria.

Di seguito elenchiamo i dispositivi Android compatibili con Fortnite:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / XL, Pixel 2 / XL

Asus: ROG, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone / Phone 2

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11 / U11+, U12+

Lenovo: Moto Z / Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ / Premium, XZs, XZ1 / Compact, XZ2 / Premium / Compact, XZ3

Se il vostro device Android non è nella lista, potrete comunque avviare l'installer di Fortnite a patto di soddisfare i seguenti requisiti di sistema:

OS: Android 8.0 o superiore, 64 bit

RAM: 3GB o superiore

GPU: Adreno 530 o superiore, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superiore

Fortnite Mobile supporta il cross-play?

Sì, le versioni iOS e Android di Fortnite sono compatibili con quelle PC, PS4 e Xbox One, con la possibilità di unirsi agli amici che giocano su console e PC. Il cross-play è attualmente disponibile per tutte le piattaforme sopra elencate.



Ricordiamo che inoltre che Fortnite Mobile supporta i controller Bluetooth e i 60Hz.