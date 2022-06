Come giocare gratis a Stumble Guys su PC

Come installare Stumble Guys Multiplayer Royale su PC? Il celebre gioco multiplayer gratis ispirato a Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile solamente su smartphone e tablet iOS e Android ma è possibile giocarci anche sul grande schermo: ecco come installare Stumble Guys su PC.

Stumble Guys viene definito come "un party game multiplayer stile Battle Royale in cui un massimo di 32 giocatori si sfidano online per superare i livelli in un rocambolesco crescendo di azione alla conquista della vittoria finale! Se perdi, ricominci da capo la tua corsa."

Per giocare a Stumble Guys su PC è necessario utilizzare un emulatore Android gratis come Bluestacks o MEmu Player, si tratta di programmi che emulano Android su Windows permettendo quindi di accedere a giochi e applicazioni dal computer.

Come giocare a Stumble Guys su PC

Una volta avviato e installato l'emulatore scelto vi basterà aprire Google Play Store dal computer, cercare Stumble Guys Multiplayer Royale su Google Play Store e scaricarlo sul vostro dispositivo emulato, un clic sull'icona di Stumble Guys vi permetterà di avviare il gioco, a questo punto... buon divertimento!

Tutto qui? Tutto qui, senza bisogno di scaricare file APK poco sicuri dal web, in questo modo sarete assolutamente certi di giocare a Stumble Guys su PC in totale sicurezza, senza virus poiché l'app è scaricata dal Google Play Store ufficiale con il vostro account Google.



In alternativa, se non volete giocare con la versione Android emulata su PC potete scaricare Stumble Guys gratis da Steam... ancora più facile, vero?