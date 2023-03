Come scaricare in anticipo l'Open Beta di Diablo 4, link per il download

E' tutto pronto per la Beta di Diablo 4 in Accesso Anticipato dal 17 al 19 marzo, chi ha effettuato il preordine del gioco può iniziare a giocare da venerdì 17, ecco i link per scaricare il client di gioco in italiano su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il download dell'Open Beta di Diablo 4 è disponibile per tutti ma solo chi ha prenotato il gioco potrà giocare in Accesso Anticipato dal 17 al 19 marzo, tutti gli altri potranno invece accedere liberamente nel weekend dal 24 al 26 marzo.

Diablo 4 Beta Download

Se invece siete in possesso di un codice download ricevuto con preordine, ecco come riscattare i codici per la Beta di Diablo 4. Questa versione permette di accedere alle prime fasi dell'avventura e in particolare al prologo e all'Atto 1, la zona è completamente esplorabile fino al raggiungimento del livello 25. Raggiungendo il livello 20 otterrete la Sacca del Lupo e altre ricompense da sbloccare in Diablo IV.

Se giocate su PC assicuratevi di rispettare i requisiti minimi di sistema di Diablo 4 che prevedono una una CPU Intel i5-2500K con 8 GB di RAM e scheda video NVIDIA GeForce GTX660. Per giocare a 1080p e 60 fps invece sarà necessario possedere un PC equipaggiato con almeno una CPU Intel Core i5-4670K, 16 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce GTX970/AMD Radeon RX 370.